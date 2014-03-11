Myjki ciśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe to niezastąpione narzędzia do mycia różnych powierzchni wokół domu. Myjka ciśnieniowa Kärcher przyda się w każdym gospodarstwie domowym do czyszczenia kostki brukowej, podjazdu do garażu, elewacji, roweru, samochodu a nawet szyb i okien od zewnątrz. Myjki ciśnieniowe Kärcher serii K gwarantują skuteczność i łatwość obsługi.
Wybrane myjki ciśnieniowe dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym karcher.pl:
MYJKI CIŚNIENIOWE KÄRCHER
Aktualnie najlepiej sprzedająca się marka myjek ciśnieniowych
Firma Kärcher została wpisana do KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA™ jako aktualnie najlepiej sprzedająca się marka myjek ciśnieniowych.
Którą myjkę wybrać?
Pięć linii domowych myjek ciśnieniowych Kärcher
W kwestii czyszczenia i konserwacji zawsze można polegać na naszych myjkach wysokociśnieniowych. Ale to nie wszystko, co mogą zaoferować. Wyjątkowo kompaktowy design? A może lekka, wygodna, przenośna i bezprzewodowa konstrukcja? Każda seria produktów ma swoje mocne strony. To urządzenia, które zostały doskonale dostosowane do Twoich wymagań.
Smart Control
Technologicznie zaawansowane myjki wysokociśnieniowe sprostają każdemu zadaniu. Wszystko dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia Bluetooth z aplikacją Home & Garden i wyposażeniu standardowemu obejmującego m.in. pistolet wysokociśnieniowy Smart Control oraz lancę wysokociśnieniową 3-w-1 Multi-Jet.
Power Control
Delikatne i skuteczne czyszczenie jeszcze nigdy nie było prostsze. Odpowiednia moc, wsparcie użytkownika przez aplikację Home & Garden oraz elementy wyposażenia takie jak: pistolet wysokociśnieniowy Power Control z ekranem i lanca wysokociśnieniowa Vario Power.
Standard (WCM Modular)
Wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego czyszczenia: prosta obsługa, wystarczająca moc do różnych zadań związanych z czyszczeniem i inteligentne opcje przechowywania dołączonych akcesoriów.
Classic
Użytkownicy, którzy cenią rzeczy kompaktowe i przenośne, znajdą tutaj idealnego towarzysza do pracy. Zajmują niewiele miejsca, są łatwe w przechowywaniu i zawsze szybko gotowe do pracy.
Battery (myjki akumulatorowe K 2 Battery)
Idealne kiedy nie masz dostępu do gniazdka elektrycznego. Bezprzewodowe, wygodne, mobilne i elastyczne. Do tego wyróżniające się całkiem sporą mocą czyszczenia.
Co składa się na wydajność myjki ciśnieniowej? Moc, ciśnienie, wydatek wody
Skuteczność czyszczenia danego urządzenia wysokociśnieniowego jest wypadkową ciśnienia i wydatku wody. Im te parametry są wyższe, tym lepsze jest odspajanie uporczywego brudu, a proces czyszczenia staje się krótszy, co pozwala na efektywne mycie większych powierzchni. Z tego powodu urządzenia klasy 7 zalecane są do czyszczenia dużych powierzchni, takich jak np. fasady domów, campery czy baseny. Urządzenie wyższej klasy to nie tylko wyższa skuteczność i wydajność, ale także szerszy wachlarz zastosowań i większy komfort obsługi.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
SMART CONTROL
Pierwsze w historii myjki wysokociśnieniowe, które umożliwiają połączenie z aplikacją.
Urządzenia wysokociśnieniowe Smart Control umożliwiają połączenie z aplikacją Home & Garden z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia Bluetooth. Myjką Smart Control będziesz mógł zarządzać bezpośrednio w swoim smartfonie, przez aplikację. Wybierzesz i sprawdzisz jakie jest idealne ciśnienie do czyszczenia danego przedmiotu, jak również akcesoria, które zapewnią najlepszy rezultat czyszczenia.
Konsultant w aplikacji
Wystarczy, że połączysz myjkę ciśnieniową Smart Control z aplikacją Kärcher Home & Garden w swoim smartfonie – czyszczenie będzie łatwiejsze i bardziej skuteczne. Konsultant w aplikacji udzieli praktycznych wskazówek w zakresie sposobów czyszczenia oraz czyszczonych przedmiotów, np. wskaże optymalny poziom ciśnienia, który należy wybrać podczas czyszczenia określonej powierzchni czy przedmiotu.
Tryb Boost
Myjki Smart Control posiadają tryb Boost, który zapewnia dodatkową moc usuwania zanieczyszczeń. Dlatego urządzenia poradzą sobie nawet z uporczywymi zabrudzeniami. Po uruchomieniu trybu, zwiększone ciśnienie utrzymuje się przez 30 sekund. Tryb Boost można aktywować przy pomocy pistoletu wysokociśnieniowego lub w aplikacji.
Wszystko, czego potrzebujesz dla idealnej czystości
Dzięki wyposażeniu myjek w pistolet wysokociśnieniowy Smart Control, lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet oraz system podawania środka czyszczącego Plug ’n’ Clean z łatwością stawisz czoła każdemu wyzwaniu w zakresie czyszczenia, niezależnie od tego, czy potrzebujesz ciśnieniowej myjki do samochodu, usuwania wykwitów z elewacji czy pobieżnego przemycia mebli ogrodowych.
Power Control
Tak wygląda nowoczesne mycie wysokociśnieniowe
Do czyszczenia potrzebna jest odpowiednia technologia. Urządzenia z serii Power Control oferują moc czyszczenia, inteligentne wskazówki i wydajne akcesoria. Na przykład pistolet wysokociśnieniowy Power Control, który pokazuje ustawione ciśnienie bezpośrednio na wyświetlaczu i umożliwia łatwą zmianę z trybu wysokiego ciśnienia na tryb podawania środka czyszczącego poprzez obrócenie lancy spryskującej. Aplikacja Home & Garden podpowie jak najlepiej czyścić wybrane powierzchnie lub jak korzystać z dołączonych akcesoriów.
Standard (WCM)
Nowy standard
Urządzenia wysokociśnieniowe z naszej serii Standard są funkcjonalne i skoncentrowane na tym, co najważniejsze. Asortyment obejmuje urządzenia spełniające wszystkie wymagania, od lekkich i kompaktowych dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z czyszczeniem wysokociśnieniowym, po modele o dużej mocy z silnikami chłodzonymi wodą do wymagających zadań.
Classic
Sprytnie zaprojektowane
Modele Classic naszych myjek wysokociśnieniowych robią to, co powinny – dobrze czyszczą. Aby to zapewnić, zaprojektowano je tak sprytnie i kompaktowo, że można je transportować w dowolne miejsce, w którym mogą się przydać, a jednocześnie przechowywać je w sposób oszczędzający miejsce – czy to w bagażniku samochodu, czy po zakończeniu pracy na półce w piwnicy. Są również niezwykle łatwe w użyciu. Krótko mówiąc, idealne urządzenie wysokociśnieniowe dla każdego, kto po prostu chce wykorzystywać wysokie ciśnienie do czyszczenia.
BATTERY (MYJKA AKUMULATOROWA)
Z dala gniazdka elektrycznego. Tam, gdzie potrzebujesz.
Zasilana akumulatorowo myjka wysokociśnieniowa do wielu różnych zastosowań, takich jak małe samochody, motocykle, rowery, łodzie i inne drobne prace porządkowe w domu. Dzięki czasowi pracy akumulatora do 14 minut można czyścić całkowicie niezależnie od podłączenia do zasilania. Podczas czyszczenia wyświetlacz analogowy pistoletu wysokociśnieniowego zawsze pokazuje wybrany tryb.
Czyszczenie mobilne – gdziekolwiek, kiedykolwiek.
Potrzebujesz nieco większej mobilności? Dzięki praktycznemu urządzeniu nisko- i średniociśnieniowemu Kärcher usuniesz zanieczyszczenia i zabrudzenia na miejscu. Dzięki akumulatorowi i zbiornikowi na wodę lub wężowi ssącemu do zasysania wody z alternatywnych źrodeł nasze myjki mobilne są całkowicie niezależne od przyłączy wodnych i zasilania.
Aplikacja Home & Garden
Myjki ciśnieniowe Smart Control nie tylko posiadają odpowiednią moc, ale również oferują możliwość czerpania z bogatego doświadczenia firmy Kärcher. W aplikacji Home & Garden, przez Bluetooth, z łatwością sparujesz myjkę Smart Control ze swoim smartfonem. Aplikacja zapewnia również wsparcie krok po kroku podczas konfigurowania nowych urządzeń, a także dostęp do wielu innych usług i rozległej wiedzy Kärcher na temat czyszczenia.Dowiedz się więcej
Akcesoria i środki czyszczące do myjek ciśnieniowych
Właściwe połączenie myjek wysokociśnieniowych z akcesoriami oraz środkami czyszczącymi gwarantuje najlepsze efekty sprzątania. Akcesoria dodatkowe zwiększają zakres zastosowań urządzeń, ułatwiają proces czyszczenia i sprawiają, że czyszczenie jest jeszcze skuteczniejsze, mniej czasochłonne i wygodniejsze.
Jakie dodatkowe akcesoria pasują do prezentowanych myjek ciśnieniowych?
Kärcher posiada szeroką ofertę akcesoriów i środków czyszczących. Dzięki temu każdy znajdzie w naszej ofercie produkt dopasowany ściśle do swoich wymagań.
Kompatybilne środki czyszczące do domowych myjek ciśnieniowych
Nowa generacja środków czyszczących Kärcher oprócz doskonałego efektu czyszczącego zapewnia delikatną pielęgnację i niezawodną ochronę, oszczędzając zarówno czas jak i wysiłek. Dzięki zastosowaniu surowców odnawialnych i naturalnych, Kärcher kładzie jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój. Kształt butelek umożliwia szybkie ich podłączenie podłączenie do myjek wyposażonych w system Plug 'n' Clean lub skorzystanie z wbudowanego wężyka do zasysania środka czyszczącego.
eco!Booster: zrób wielkie czyszczenie, oszczędzaj wodę
Dzięki większej o 50% wydajności czyszczenia, ta nowe akcesorium przywraca efekt WOW delikatnym powierzchniom jeszcze szybciej i z mniejszym wysiłkiem niż tradycyjna lanca. Co więcej, zapewni ono o 50% większą efektywność wykorzystania wody i energii, co przekłada się na oszczędność cennych zasobów. W przypadku bardzo trudnych zanieczyszczeń, można zdjąć nasadkę, aby skoncentrować się na czyszczeniu konkretnych obszarów.
Zrównoważony rozwój w odniesieniu do myjek ciśnieniowych Kärcher
Zaangażowanie firmy Kärcher w zrównoważony rozwój
Idea zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzeniona w rodzinnej firmie Kärcher, ponieważ czystość to synonim zachowania wartości. Dlatego kładziemy ogromny nacisk nie tylko na doskonałe efekty czyszczenia, lecz także na trwałość i naprawialność naszych urządzeń, a także na zrównoważoną produkcję i opakowania. Kärcher nieustannie dąży do dalszej poprawy swoich praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój myjek ciśnieniowych Kärcher
W przeciwieństwie do tradycyjnego węża ogrodowego, myjki ciśnieniowe Kärcher nie tylko znacząco ograniczają zużycie wody, ale również cechują się wyjątkową solidnością i trwałością. Dzięki przemyślanej konstrukcji i wykorzystaniu materiałów z recyklingu, są one niezwykle efektywne pod względem oszczędzania zasobów. Wybierając Kärcher, inwestujesz w wysokiej jakości, łatwo naprawialne urządzenia, które będą Ci służyć niezawodnie przez długie lata.
Oszczędność wody
Przywracanie efektu WOW Twoim ulubionym przedmiotom jest znacznie łatwiejsze i szybsze z myjką ciśnieniową Kärcher niż z wężem ogrodowym. To fakt! Niewielu jednak wie, że myjka ciśnieniowa zużywa nawet do 80 procent* mniej cennej wody pitnej. Jeszcze bardziej efektywne pod względem oszczędzania zasobów jest czyszczenie z użyciem opcjonalnego węża ssącego, który umożliwia pobieranie wody z beczki na deszczówkę lub innego alternatywnego źródła.
*Myjka ciśnieniowa zużywa o 80% mniej wody na jedno czyszczenie, przy założeniu, że przepływ wody w myjce wynosi 40% przepływu węża ogrodowego, a czas czyszczenia jest o połowę krótszy. Wartości te mogą się różnić w zależności od zastosowania, klasy urządzenia i natężenia przepływu wody z węża.
Trwałość
Wybrane myjki ciśnieniowe Kärcher z klas K 4, K 5 i K 7 są wyposażone w chłodzone wodą silniki asynchroniczne, które zapewniają wysoką wydajność i wyjątkowo długą żywotność. Jaki jest sekret? Zanim woda zostanie użyta do czyszczenia, chłodzi silnik, gwarantując tym samym optymalną efektywność. A ponieważ jesteśmy głęboko przekonani o jakości naszych myjek ciśnieniowych, oferujemy Państwu możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat – wystarczy zarejestrować urządzenie tutaj.
Materiał pochodzący z recyklingu
Nowe myjki ciśnieniowe Power Control Flex i Smart Control Flex nie tylko czyszczą z dużą mocą i zachowują zwyczajową jakość Kärcher, ale są również wykonane w 20% z materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.* Oprócz urządzeń, wybrane komponenty naszych lanc spryskujących do myjek ciśnieniowych** również są wykonane z tworzyw sztucznych z recyklingu. Użyty materiał z recyklingu jest pozyskiwany z przetworzonych tkanin poduszek powietrznych i materiałów pozostałych z ich procesu produkcyjnego.
* Samo urządzenie, bez akcesoriów plastikowych.
** Rury (z wyłączeniem dyszy, złączki itp.) produkowane w Niemczech. Dostępność uzależniona jest od wahań podaży rynkowej.
Home of WOW
Zalety urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher:
Przez ponad 70 lat Kärcher doskonalił sztukę czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia i dzięki nieustannym innowacjom oferuje swoim klientom najlepsze rezultaty czyszczenia. Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher – dołącz do nas i zachwyć się na nowo swoim domem.
Technologia, dzięki której idziesz naprzód
Wyjątkowa wydajność zapewniająca do 50% oszczędności czasu, wody i energii
Jakość, którą możesz zobaczyć i poczuć
Niezawodna jakość marki, w pełni przetestowana pod kątem prawidłowego działania i wydajności
Doświadczenie, które budzi zaufanie
Pionier i lider rynku w branży czyszczącej
Zrównoważony rozwój, który pomaga człowiekowi i środowisku
Wspieranie gospodarki cyrkulacyjnej i redukcja zanieczyszczeń w całym łańcuchu wartości
Produkty tak różnorodne jak Twoje życie
Właściwe urządzenie dla każdego wymagania; właściwe akcesoria dla każdego zastosowania
Co można umyć myjką ciśnieniową? Obszar zastosowań
Myjki ciśnieniowe są bardzo łatwe w użyciu, a liczba możliwych zastosowań jest praktycznie nieograniczona. Pamiętaj, że ciśnienie wody jest najwyższe zawsze przy lancy stąd przy usuwaniu opornego brudu należy zawsze trzymać lancę w bliskiej odległości do czyszczonej powierzchni. W przypadku czyszczenia delikatnych powierzchni dystans należy odpowiednio powiększyć. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć najlepsze rezultaty w czyszczeniu urządzeniem wysokociśnieniowym.
Myjki ciśnieniowe – przydatne w wielu zastosowaniach!
Doświadczenie pokazuje, że najczęsciej czyszczone w domu i ogrodzie są:
- rowery
- maszyny i narzędzia ogrodowe
- meble ogrodowe
- ogrodzenia i ściezki w ogrodzie
- motocykle i skutery
- samochody
- schody
- murki wykonane z kamienia
- kampery i samochody terenowe
- baseny i patio
- fasady domów
Poradnik: wskazówki dotyczące czyszczenia
Wybraliśmy kilka praktycznych przykładów, aby pokazać, jak osiągnąć najlepsze rezultaty przy użyciu myjki ciśnieniowej. Nasza sekcja poradnikowa zawiera szczegółowe wskazówki i informacje na temat czyszczenia i konserwacji terenów zewnętrznych i nie tylko.Poradnik Kärcher
Oto, jak możesz użyć myjki ciśnieniowej
Usuwanie mchów i porostów
Czyszczenie kostki brukowej / kamienia z mchów jest najskuteczniejsze z użyciem dyszy rotacyjnej urządzenia wysokociśnieniowego. Czyszcząc kostkę należy kierować strumień wody pionowo z odległości 20-30 cm od podłoża. Całą powierzchnię czyścić pasami na zakładki.
Mycie samochodu
Jak umyć auto urządzeniem wysokociśnieniowym? Spryskać karoserię aktywną pianą Kärcher nanosząc ją od dołu aż po dach, aby roztwór jak najdłużej działał na powierzchnię. Następnie spłukać auto płaskim strumieniem wysokociśnieniowym, zachowując bezpieczny dla lakieru dystans od dyszy (20-30 cm). Jeśli chodzi o mycie np. silnika, to należy zachować ostrożność ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Do czyszczenia „brudasów” Kärcher poleca specjalne akcesoria: szczotki płaskie, obrotowe, do kół – efekt mycia gwarantowany!
Kärcher jako myjka tarasowa
Jak zmienić urządzenie wysokociśnieniowe w myjkę tarasową? Doskonale sprawdzi się tutaj przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer. Skutecznie usuwa zabrudzenia zapobiegając przy tym odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnym stopniu wrażliwości i łatwe docieranie do narożników.
Mycie maszyn ogrodowych
Możliwe jest mycie narzędzi i maszyn ogrodowych (po uprzednim zapoznaniu się ze wskazaniami producenta!). Silnym strumieniem wody o kącie 25°, aby usunąć resztki trawy przylegające do noża i korpusu. Strumień kierować pod niewielkim kątem z odległości około 20-30 cm. Dzięki temu, woda spływa z boku nie pryskając na wszystkie strony.
Meble ogrodowe
Zestaw do czyszczenia ogrodu pozwoli z łatwością brud z mebli ogrodowych. Zalecamy użyc dodatkowo szczotki myjącej i detergentu w przypadku opornego brudu.
Rolety okienne
Przed czyszczeniem opuśc rolety. Ustaw lance spryskującą środek czyszczący na niskie ciśnienie. Zacznij od spryskiwać roletę. Pozostaw środek czyszczący na kilka minut by mógł zareagować z brudem. Usuń pozostałości szczotką i spłucz woda pod wysokim ciśnieniem.
Jak działa myjka ciśnieniowa (urządzenie wysokociśnieniowe)?
Wąż ogrodowy jest w stanie wytworzyć maksymalnie 4 bary ciśnienia podawanej wody. Po podłączeniu go do myjki ciśnieniowej woda z węża przepływa przez pompę wysokiego ciśnienia, która wytwarza ciśnienie nawet do 160 barów. Woda pod wysokim ciśnieniem wypływa następnie z urządzenia przez lancę w postaci skoncentrowanego strumienia, dzięki któremu czyścimy dokładnie i efektywnie.
Z myślą o naturze i portfelu
Urządzenia wysokociśnieniowe K 4 - K 7 umożliwiają odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Dzięki funkcji zasysania wody mogą ją pobierać z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, takich jak zbiorniki wodne czy beczki. Pozwala to na bezproblemowe czyszczenie w terenie, z dala od mediów.