Myjki ciśnieniowe

Oszczędność wody

Przywracanie efektu WOW Twoim ulubionym przedmiotom jest znacznie łatwiejsze i szybsze z myjką ciśnieniową Kärcher niż z wężem ogrodowym. To fakt! Niewielu jednak wie, że myjka ciśnieniowa zużywa nawet do 80 procent* mniej cennej wody pitnej. Jeszcze bardziej efektywne pod względem oszczędzania zasobów jest czyszczenie z użyciem opcjonalnego węża ssącego, który umożliwia pobieranie wody z beczki na deszczówkę lub innego alternatywnego źródła.

*Myjka ciśnieniowa zużywa o 80% mniej wody na jedno czyszczenie, przy założeniu, że przepływ wody w myjce wynosi 40% przepływu węża ogrodowego, a czas czyszczenia jest o połowę krótszy. Wartości te mogą się różnić w zależności od zastosowania, klasy urządzenia i natężenia przepływu wody z węża.