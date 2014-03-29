Odkurzacze do popiołu i sadzy - Odkurzacze kominkowe - Kärcher

Dlaczego potrzebny jest specjalny odkurzacz do popiołu?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że popiół to po prostu pył – więc czemu nie użyć zwykłego odkurzacza? Problem w tym, że drobinki popiołu są tak małe, że mogą natychmiast zapchać filtr, przegrzać silnik, a nawet uszkodzić urządzenie. Do tego dochodzi ryzyko wzniecenia ognia – rozżarzony popiół w połączeniu z przepływem powietrza to mieszanka wybuchowa.

Odkurzacze do popiołu są konstruowane tak, by wytrzymać wysoką temperaturę, zatrzymać najdrobniejsze cząsteczki sadzy i nie dopuścić do ich powrotu do pomieszczenia. Mają też metalowe zbiorniki i filtry przystosowane do tego typu zanieczyszczeń.