Elektryczne skrobaczki do szyb samochodowych - Kärcher

Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4

Dzięki akumulatorowej skrobaczce do lodu EDI 4 skończysz z męczącym skrobaniem lodu z szyb kawałek po kawałku! Dzięki obrotowej tarczy i sześciu wytrzymałym plastikowym ostrzom skrobaczka do szyb usuwa nawet uporczywy lód z szyb samochodowych. Jeśli skrobaczka EDI 4 znajduje się w trybie czuwania, wystarczy niewielki nacisk z góry, aby uruchomić tarczę z ostrzami. Lód zniknie w ciągu kilku chwil!

Jeśli ostrza się zużyją, tarczę wymienisz bez użycia narzędzi w kilka chwil (tarcza z ostrzami jest dostępna jako część zamienna). Niewielkie wymiary i kompaktowa budowa skrobaczki do szyb EDI 4 (wraz z pokrywą ochronną na ostrza) ułatwiają przechowywanie urządzenia. Jedno ładowanie akumulatora wystarcza na kilka zastosowań. Zintegrowana dioda LED miga, gdy urządzenie wymaga naładowania.