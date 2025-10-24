Patio Cleaner - Urządzenie do czyszczenia tarasu - Kärcher

Patio Cleaner (szczotka do tarasu) – szybkie i bezpieczne czyszczenie bez kompromisów

Patio Cleaner, czyli szczotka do tarasu marki Kärcher, to urządzenie, które szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z desek, płytek i kamienia. Przy tym jest delikatne dla czyszczonych powierzchni. Sprawdź, jak działa i kiedy sprawdzi się lepiej, niż myjka ciśnieniowa.

Urządzenie do czyszczenia tarasu Patio Cleaner zapewnia:

Skuteczne usuwanie brudu, nawet z gładkich powierzchni.

Delikatność dla drewna i WPC – nie wypłukuje ich struktury.

Niskie zużycie wody – kontrolowany strumień tylko tam, gdzie trzeba.

Łatwość obsługi – wiele modeli działa po podłączeniu do węża ogrodowego.



Niektóre modele, jak np. Kärcher PCL 4 lub PCL 6, oferują wymienne wałki szczotkowe dopasowane do różnych rodzajów podłoża.