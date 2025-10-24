Patio Cleaner - Urządzenie do czyszczenia tarasu - Kärcher
Kärcher patio cleaner to innowacyjne urządzenie do czyszczenia tarasu, które pozwala zapomnieć o czasochłonnym ręcznym szorowaniu. Dzięki obracającej się szczotce, bez trudu usuwa błoto, mech i zanieczyszczenia. Standardowo wyposażone w dwie szczotki do drewna, urządzenie do czyszczenia tarasu może być dodatkowo połączone z innymi akcesoriami, takimi jak szczotki do mycia kamienia i betonu.
Patio Cleaner (szczotka do tarasu) – szybkie i bezpieczne czyszczenie bez kompromisów
Patio Cleaner, czyli szczotka do tarasu marki Kärcher, to urządzenie, które szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z desek, płytek i kamienia. Przy tym jest delikatne dla czyszczonych powierzchni. Sprawdź, jak działa i kiedy sprawdzi się lepiej, niż myjka ciśnieniowa.
Urządzenie do czyszczenia tarasu Patio Cleaner zapewnia:
- Skuteczne usuwanie brudu, nawet z gładkich powierzchni.
- Delikatność dla drewna i WPC – nie wypłukuje ich struktury.
- Niskie zużycie wody – kontrolowany strumień tylko tam, gdzie trzeba.
- Łatwość obsługi – wiele modeli działa po podłączeniu do węża ogrodowego.
Niektóre modele, jak np. Kärcher PCL 4 lub PCL 6, oferują wymienne wałki szczotkowe dopasowane do różnych rodzajów podłoża.
Twój pomocnik w sprzątaniu tarasu.
Skończmy z mozolnym szorowaniem: dzięki naszemu urządzeniu do czyszczenia tarasów już nigdy nie trzeba będzie manualnie czyścić drewnianych podłóg na zewnątrz. Również trudno dostępne miejsca można wyczyścić w mgnieniu oka, bez podłączenia do źródła prądu: w przypadku akumulatorowej myjki do tarasów nie jest potrzebne źródło zasilania, tylko bateria, dzięki temu użytkownik może cieszyć się maksymalną elastycznością i swobodą ruchu. Obracające się szczotki walcowe i woda czyszczą równomiernie, usuwają z powierzchni drewnianych nawet uporczywe zabrudzenia. Ilość wody można łatwo regulować, co oznacza, że zużywasz tylko tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujesz. Brud zostaje oderwany i zmyty w jednym przejściu roboczym. W połączeniu z kompatybilnymi szczotkami walcowymi, urządzenie do czyszczenia tarasów optymalnie i bez wysiłku czyści także kamienne płytki na zewnątrz.
PRZYGOTUJ SCENĘ NA LATO, BEZ DRAMATU.
Nie potrzebujesz już gniazdka elektrycznego i kłopotliwego przedłużacza aby dokładnie wyczyścić swój taras lub balkon, dbając jednocześnie o powierzchnię. Nowe urządzenie do czyszczenia tarasów Patio Cleaner PCL 3-18 może wyczyścić do 20 metrów kwadratowych drewna, WPC lub płytek kamiennych na jednym ładowaniu akumulatora. Samodzielnie wybierasz ilość zużywanej wody, dzięki czemu z łatwością przekształcisz nawet bardzo zaniedbany taras w idealne miejsce wypoczynku, oszczędzając przy tym czas i wodę.
Jak działa szczotka do tarasu Patio Cleaner?
Najważniejszym mechanizmem czyszczącym są obrotowe wałki szczotkowe z dopływem wody. To właśnie one odpowiadają za skuteczność i delikatność działania. Woda dostarczana jest bezpośrednio do strefy czyszczenia, co pozwala na usunięcie nawet zaschniętych zabrudzeń bez ryzyka porysowania powierzchni.
W przeciwieństwie do myjki ciśnieniowej, szczotka do czyszczenia tarasu fizycznie zbiera brud, a woda tylko wspomaga proces. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do delikatnych materiałów, takich jak drewno, kompozyty WPC czy miękkie kamienie.
Cechy i zalety urządzenia do czyszczenia tarasu:
Dokładne i równomierne czyszczenie
Innowacyjne, odwrotnie obracające się szczotki walcowe zapewniają dokładne i równomierne czyszczenie drewnianych tarasów.
Funkcja 2 w 1
Dwie zintegrowane dysze wodne odrywają i spłukują brud w jednym przejściu roboczym.
Korzystasz bez gniazdka proądowego
Urządzenie do czyszczenia tarasów jest dostępne z 18 V baterią Kärcher Battery Power,
wymiennym akumulatorem dla bardziej elastycznego wykorzystania bez konieczności stosowania zasilacza. Dostępna jest również wersja przewodowa do czyszczenia większych powierzchni.
Możliwość stosowania na wielu różnych powierzchniach zewnętrznych
Dzięki opcji wymiany bez użycia narzędzi, szczotki do drewna wchodzące w zakres dostawy można błyskawicznie wymienić na szczotki do czyszczenia gładkich płytek kamiennych.
Na jakich powierzchniach sprawdzi się Patio Cleaner Kärcher?
Patio Cleaner to urządzenie zaprojektowane z myślą o czyszczeniu różnorodnych, ale delikatnych nawierzchni zewnętrznych. Najlepiej sprawdza się na:
- drewnianych deskach tarasowych,
- kompozytach WPC,
- płytkach ceramicznych i kamiennych,
- delikatnych kamieniach naturalnych (np. piaskowcu, łupku).
Urządzenie umożliwia szybkie mycie tarasu i podjazdu. Nadaje się do czyszczenia balkonów, patio i schodów zewnętrznych. Patio cleaner do kostki brukowej to dobre rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku gładkich lub drobno porowatych powierzchni, gdy zależy Ci na czyszczeniu bez wypłukiwania fug.
Prezentacja 360° – Patio Cleaner PCL 4
Szczotka do tarasu a myjka ciśnieniowa – co wybrać?
Szczotka do tarasu a myjka ciśnieniowa – co wybrać?
Myjki ciśnieniowe doskonale sprawdzają się przy dużych, twardych powierzchniach – np. do czyszczenia kostki brukowej, elewacji czy samochodów. Jednak przy bardziej wrażliwych materiałach – takich jak drewno – ich wysokie ciśnienie może powodować rozwarstwienie, rysy lub wypłukanie włókien.
Mycie tarasu szczotką obrotową działa łagodniej. Nie niszczy powierzchni i dociera głęboko w strukturę desek dzięki połączeniu szczotek i wody. Jest też cichsza i bardziej precyzyjna. W skrócie: myjka nadaje się do twardych zabrudzeń i dużych powierzchni, szczotka – do precyzyjnego, bezpiecznego czyszczenia tarasu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Platforma Bateryjna Kärcher
Akumulatorowe urządzenie do czyszczenia patio PCL 3-18 to produkt oparty na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Poznaj całą gamę produktów i zobacz, jakie inne urządzenia są kompatybilne z Twoim akumulatorem 18 V Battery Power.
Akcesoria do PCL 4
Kliknij przycisk, aby sprawdzić akcesoria dostępne dla patio cleanera.
Akcesoria znajdziesz również na stronie produktowej PCL 4 Patio Cleaner lub w wyszukiwarce akcesoriów.
Dlaczego warto zainwestować w Patio Cleaner?
Patio Cleaner to idealne rozwiązanie dla:
- Właścicieli drewnianych lub kompozytowych tarasów.
- Osób, które chcą chronić powierzchnię, a nie tylko ją myć.
- Użytkowników, którym zależy na prostocie.
- Osób, które nie chcą inwestować w drogie, wielofunkcyjne myjki ciśnieniowe.
Patio Cleaner umożliwia szybkie i bezpieczne czyszczenie tarasu bez smug. Usuwa brud bez uszkodzenia powierzchni. Wybierz to urządzenie, jeśli zależy Ci na ochronie drewna, kompozytów czy płytek.
FAQ – najczęstsze pytania o szczotkę do tarasu Patio Cleaner
Do czego służy Patio Cleaner i jak działa?
Patio Cleaner to szczotka z obrotowymi wałkami i systemem wodnym, która skutecznie usuwa brud z tarasów, desek i płytek. Woda podawana jest bezpośrednio do wałków, co zwiększa efektywność i delikatność czyszczenia.
Czy szczotka do tarasu nadaje się do czyszczenia drewnianych desek?
Tak – to jedno z najlepszych rozwiązań do drewna i WPC. Działa łagodniej niż myjka ciśnieniowa, nie uszkadza struktury desek i czyści dokładnie, nawet w szczelinach.
Czym różni się szczotka do tarasu od zwykłej myjki ciśnieniowej?
Myjka działa pod ciśnieniem. Czyści trudne zabrudzenia, ale może być zbyt agresywna dla drewna. Szczotka do tarasu działa mechanicznie i z niskim ciśnieniem wody. Czyści delikatnie, ale równie skutecznie. Jest cichsza i bardziej oszczędna.