Pompy do wody - Ogrodowe i inne - Kärcher
Pompy do wody Kärcher doskonale nadają się do zastosowania w ogrodzie, na działce, a także w domu. Pompa wodna Kärcher sprawdzi się w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie i efektywne wypompowanie wody. Pompa ogrodowa Kärcher to doskonałe narzędzie dla osób, które chcą skutecznie nawadniać swoje rośliny. Wybierając pompy do wody Kärcher, zyskujesz nie tylko niezawodność, ale także wydajność i oszczędność energii.
Pełna oferta pomp Kärcher:
Pompy ciśnieniowe
Wiele zastosowań w domu i ogrodzie: wykorzystaj pompy do nawadniania ogrodów i zasilania domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych zródeł.
Pompy zanurzeniowe
Pompy zanurzeniowe Kärcher to urządzenia przeznaczone do wypompowywania czystej lub brudnej wody (w zależności od modelu).
Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie czystej wody
Za pomocą pomp wodnych do pracy przy bardzo niskim poziomie wody można wypompować czystą wodę z basenów, zbiorników wodnych lub z posadzek po wyciekach z pralki do poziomu 1 mm.
• Pompy do pracy przy bardzo niskim poziomie wody
• Podwójne pompy zanurzeniowe
Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie zanieczyszczonej wody
Pompy do zanieczyszczonej wody nadają się do szybkiego wypompowywania wody powodziowej lub wody z ogrodowych zbiorników lub wykopów.
• Pompy do wody zanieczyszczonej
• Podwójne pompy zanurzeniowe
Pompy wspomagające: nawadnianie ogrodu
Pompy do nawadniania są przeznaczone do wykorzystywania wody ze studni, cystern i zbiorników wodnych do podlewania roślin i trawników.
- Pompy ogrodowe
- Pompy do domu i ogrodu
- Pompy beczkowe
- Pompa głębinowa
- Pompy do cystern
Pompy wspomagające: gospodarstwo domowe
Pompy domowe transportują wodę z alternatywnych źródeł do użytku w gospodarstwie domowym (np. do spłukiwania toalet i pralek).
• Pompy domowe
• Pompy do domu i ogrodu
PRZYWRÓĆ EFEKT WOW W SWOJEJ OAZIE
Mamy rozwiązanie odpowiednie do każdego wymagania, a nasze innowacyjne pompy mogą pomóc w nawadnianiu Twojej zielonej oazy bez wysiłku i w zrównoważony sposób. Pompy wspomagające transportują wodę deszczową i gruntową tam, gdzie jest ona potrzebna – w ogrodzie i w domu. Natomiast pompy zanurzeniowe służą do usuwania wody, która jest niepożądana lub nie jest już potrzebna. A twoje zadanie? Po prostu usiądź wygodnie i zrelaksuj się!
Pompy zanurzeniowe
Wydajne pompy zanurzeniowe Kärcher zapewniają szybką i niezawodną pomoc przy wypompowywaniu czystej lub zanieczyszczonej wody. Pompy zanurzeniowe Kärcher zawierają sprawdzone ceramiczne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym używane w profesjonalnych zastosowaniach. To wysokiej jakości uszczelnienie sprawia, że pompy są bardziej wytrzymałe, wydłuża ich żywotność i oznacza, że są idealne do wymagających zastosowań w domu i wokół niego.
Pompa zanurzeniowa jest idealnym rozwiązaniem, nawet gdy trzeba działać szybko w sytuacji powodzi. Niezależnie od tego, czy doszło do wycieku z pralki, ulewnego deszczu czy zatkania odpływu, pompa zanurzeniowa Kärcher bezpiecznie i niezawodnie pomaga usunąć wodę w mgnieniu oka.
SP Flat
Pompy zanurzeniowe do pracy przy bardzo niskich poziomach wody SP Flat zasysają lekko zanieczyszczoną lub czystą wodę do poziomu zaledwie 1 mm. Ten typ pompy wodnej jest używany na przykład do usuwania wody z basenu przed czyszczeniem renowacyjnym lub do szybkiego odprowadzania wody z domu po wycieku z pralki.
SP Dirt
Pompy do zanieczyszczonej wody umożliwiają wypompowywanie bardzo zanieczyszczonych, mulistych ścieków. Nawet większe cząstki o wielkości ziarna do 30 mm nie stanowią problemu. Oznacza to, że produkty te są zalecane do wypompowywania wody ze stawów ogrodowych lub zapewnienia szybkiej pomocy w przypadku powodzi lub zalania wykopów.
SP Dual
Wszechstronność dzięki funkcji 2 w 1: Pompy SP Dual łączą zasysanie wody do 1 mm z opcją wypompowywania zanieczyszczonej wody o wielkości cząstek do 20 mm. Kosz filtrujący w podstawie obudowy można szybko i łatwo dostosować do każdego zastosowania. Pompa SP Dual doskonale nadaje się do wypompowywania wody z zalanych piwnic, stawów ogrodowych i basenów.
Pompy ciśnieniowe
Woda z kranu jest cenna i kosztowna. Pod wieloma względami warto więc korzystać z wody z alternatywnych źródeł. Właściciele ogrodów mogą wybrać odpowiedni typ pompy do zbierania wody deszczowej z cystern i zbiorników na wodę i wykorzystywać ją do podlewania roślin i trawników.
BP Garden
Pompy te są przeznaczone do nawadniania trawników za pomocą zraszaczy i roślin za pomocą dysz lub lanc spryskujących. W tym celu można wykorzystać odzyskaną wodę z alternatywnych źródeł, takich jak zbiorniki na wodę i cysterny. Ergonomiczny włącznik/wyłącznik jest obsługiwany stopą, dzięki czemu nie trzeba się schylać.
BP Home
Pompy BP Home umożliwiają dostarczanie do domu odzyskanej wody ze studni, cystern i podobnych źródeł, na przykład do spłukiwania toalety lub zasilania pralki. W razie potrzeby pompa automatycznie się włącza i wyłącza. Są one wyposażone we wbudowany zawór zwrotny, wskaźnik ciśnienia na urządzeniu i zbiornik kompensacyjny.
BP Home & Garden
Kompleksowe rozwiązanie zapewniające stałe ciśnienie do niezawodnego dostarczania odzyskanej wody do domu i podlewania ogrodu przy użyciu alternatywnych, naturalnych źródeł.
Gdy potrzebna jest woda, pompy te włączają się automatycznie, a następnie automatycznie się wyłączają.
Pompy wielostopniowe z tej serii oferują jeszcze większą moc. Przy tym samym natężeniu przepływu wymagają one około 30% mniej energii niż pompy konwencjonalne. Ergonomiczny przełącznik nożny sprawia, że schylanie się w celu włączenia lub wyłączenia pompy należy już do przeszłości.
BP Barrel
Pompy beczkowe BP Barrel ułatwiają wykorzystanie wody z beczki do podlewania ogrodu.
Obsługa pomp jest prosta. Włącznik/wyłącznik montuje się bezpośrednio na krawędzi zbiornika, co znacząco ułatwia użytkowanie.
Bezprzewodowa pompa zasilana akumulatorem 18 V może być używana tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki smukłej konstrukcji pompy BP Barrel z łatwością mieszczą się w kontenerach IBC.
BP Cistern
Pompy te są umieszczane bezpośrednio w wodzie w cysternach, beczkach lub studniach do podlewania ogrodów i spełniają szeroki zakres wymagań. Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą ochronę mechanizmu pompy. Pompa jest wygodna w użytkowaniu i bezpieczna: jeśli nie może działać prawidłowo, gdy poziom wody jest niski, pompa wyłącza się automatycznie.
BP Deep Well
Dzięki niewielkiemu przekrojowi poprzecznemu pompy głębinowe BP Deep Well mogą być stosowane w wąskich otworach i szybach studni głębinowych. Są one używane do pompowania wody z większych głębin. Wielostopniowy układ hydrauliczny zapewnia wymagane ciśnienie.
Pompy mają obudowę ze stali nierdzewnej, ponieważ podczas pracy są stale zanurzone.
Wyposażone w dodatkowy wyłącznik ciśnieniowy pompy mogą być również używane do dostarczania wody użytkowej.
Przegląd przez pompy i systemy nawadniania Kärcher.
Zobacz jak szeroki zakres zastosowań mają nasze pompy i systemy nawadniania!
Przedłużenie gwarancji
Czy wiesz, że na wybrane modele pomp możesz przedłużyć gwarancję do 5 lat? Dowiedź się więcej i zarejestruj przedłużenie gwarancji dla zakupionej pompy Kärcher!
Poradnik Kärcher dla pomp i systemów nawadniania - gdzie się sprawdzą, jakie wybrać?
Rekomendowane zestawy pomp i akcesoriów w zależności od zastosowania:
Zestaw do beczek na deszczówkę (około 250 litrów)
Nazwa produktu tworzącego zestaw
Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel-Set
Numer produktowy
1.645-465.0
Niezależny (akumulatorowy) zestaw do beczek na deszczówkę (około 250 litrów)
Nazwa produktów tworzących zestaw
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel
Numer produktowy
1.645-475.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah
Numer produktowy
2.445-062.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 20 m
Numer produktowy
2.645-115.0
Zestaw do większych zbiorników (około 700 litrów)
Nazwa produktów tworzących zestaw
Numer produktowy
1.645-357.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Numer produktowy
2.645-133.0
Zestaw do zbiorników podziemnych (2000-3000 litrów)
Nazwa produktów tworzących zestaw
Pompa ogrodowa BP 4 Garden Set
Numer produktowy
1.645-352.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Numer produktowy
2.645-138.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Numer produktowy
6.997-358.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop
Numer produktowy
2.645-194.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S
Numer produktowy
2.645-134.0
Nazwa produktów tworzących zestaw
Metalowy pistolet spryskujący Premium
Numer produktowy
2.645-270.0