PRZYWRÓĆ EFEKT WOW W SWOJEJ OAZIE

Do podlania masz cały ogródek, a w prognozie pogody informacji o zapowiadanym deszczu wciąż nie ma. W takiej sytuacji zwykle w ruch idzie konewka. Żmudne i męczące noszenie wody zajmuje wiele czasu i nie jest najbardziej relaksującym zajęciem. Na szczęście z zestawem do nawadniania możesz o tym zapomnieć! Oto co proponujemy:

Dla osób, które na działce lub w przydomowym mniejszym ogródku mają zbiornik lub beczkę o pojemności około 250 litrów oferujemy zestaw składający się z pompy BP 1 Barrel, pistoletu spryskującego, węża PrimoFlex® oraz dwóch złączek.

Zestaw zawiera więc wszystko, co potrzebne, by podlewanie ogrodu było oszczędne, wydajne i skuteczne.

Pompa BP 1 Barrel pozwala w bardzo prosty sposób korzystać z wody zgromadzonej w beczce. Specjalna klamra mocująca sprawia, że pompę można w prosty i bezpieczny sposób zamocować do beczki. Na klamrze znajduje się specjalny przełącznik, który umożliwia włączanie i wyłączanie pompy. Pompa jest wyposażona w filtr, który chroni wirnik przed cząstkami stałymi, jakie mogą znajdować się w wodzie opadowej, np.: liśćmi czy kamykami.

Oprócz pracy w beczce pompę można użyć jako tradycyjną pompę zanurzeniową ponieważ wyposażona jest w wyłącznik pływakowy, który można wypiąć z przełącznika.

Dostępne w zestawie akcesoria pomogą rozprowadzić wodę po całym ogrodzie bardzo łatwo i szybko. A Ty będziesz się cieszyć pięknymi chwilami spędzonymi w swym zielonym zaciszu