Pompa umożliwia wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową. Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej. Przełącznik na klamrze mocującej umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej obniżając zużycie energii. Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyki. W skład zestawu wchodzą: pompa BP 1 Barrel, pistolet spryskujący 2.645-104.0, wąż PrimoFlex® - złączka uniwersalna 2.645-191.0, złączka z Aqua Stop 2.645-192.0.