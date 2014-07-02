Pompy ciśnieniowe - Kärcher
Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z takich źródeł jak oczka wodne, beczki, zbiorniki na deszczówkę czy studnie, a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru. Pompy ciśnieniowe Kärcher doskonale nadają się do nawadniania ogrodów, zasilania domowych urządzeń jak pralki czy toalety. Dzięki pompie ciśnieniowej możemy korzystać z własnych, niezależnych źródeł wody.
RODZAJE POMP DO NAWADNIANIA
Wszystkie nasze pompy do nawadniania wyróżniają się dużym natężeniem przepływu przy energooszczędnym zużyciu energii, skutecznymi środkami bezpieczeństwa i przyjazną dla użytkownika obsługą. Wyposażone w filtry, nadają się nawet do zanieczyszczonej wody i mają zabezpieczenie przed pracą na sucho, przepięciem i przegrzaniem, w zależności od zastosowania. Pompy domowe i ogrodowe można włączać i wyłączać za pomocą wygodnego przełącznika nożnego, natomiast pompy do cystern i studni głębinowych można łatwo włączać i wyłączać na wysokości.
Pompy Home & Garden
Niezależnie od tego, czy chodzi o podlewanie ogrodu, czy doprowadzanie wody do pralki lub toalety – trwałe, ciche i inteligentne pompy domowe i ogrodowe BP Home & Garden zapewniają dodatkową wygodę, ponieważ automatycznie włączają się i wyłączają, gdy potrzebna jest woda. Są one również określane jako elektroniczne pompy wspomagające. Pompy wielostopniowe oferują fantastyczną wydajność, sprawność i cichą pracę, w zależności od potrzeb. Przy tym samym natężeniu przepływu wymagają one mniejszej mocy znamionowej silnika niż konwencjonalne pompy strumieniowe, co pozwala zaoszczędzić około 30 procent energii. Ponadto stałe ciśnienie robocze pomp zapewnia niezawodne nawadnianie ogrodu.
Pompy ogrodowe
Wydajne pompy ogrodowe BP Garden firmy Kärcher idealnie nadają się do pozyskiwania wody z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub zbiorniki na wodę. Praktyczny przełącznik nożny zapewnia dodatkową wygodę. Te pompy ogrodowe charakteryzują się wyjątkową mocą i umożliwiają na przykład podłączenie zraszaczy w ogrodzie.
Pompy domowe
Dzięki sprawdzonej jakości firmy Kärcher, nasze wysokowydajne pompy domowe z serii BP Home w pełni automatycznie tłoczą wodę z alternatywnych źródeł, takich jak studnie i cysterny, zapewniając tanią odzyskaną wodę do użytku domowego w pralkach, do spłukiwania toalet i do innych zastosowań. Pompy domowe włączają się i wyłączają automatycznie w zależności od potrzeb i mają zintegrowany zbiornik wyrównawczy ciśnienia, co jest niezwykle praktyczne
Pompy beczkowe
Dzięki pompie BP Barrel ze zintegrowanym włącznikiem/wyłącznikiem znajdującym się na zacisku do mocowania na beczce, możesz podlewać swój ogród wygodnie, wydajnie i ekonomicznie przy użyciu wody deszczowej. Zalety są oczywiste: koniec z dźwiganiem ciężkich konewek. Koniec ze zużyciem cennej wody pitnej. Brak niepotrzebnie wysokich rachunków za wodę. Pompa beczkowa zasilana akumulatorowo nie wymaga nawet gniazdka elektrycznego.
Pompy głębinowe
Dostęp do źródeł wody, takich jak cysterny, studnie głębinowe i zbiorniki wody, jest możliwy dzięki trwałym pompom głębinowym ze stali nierdzewnej z asortymentu BP Deep Well. Pompy głębinowe instaluje się bezpośrednio w wodzie i są zabezpieczone przez filtr wstępny. Kompaktowe wymiary i wysokie ciśnienie robocze osiągane dzięki wielostopniowemu układowi hydraulicznemu sprawiają, że pompy te są idealnym rozwiązaniem do wąskich, głębokich studni. Wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem nadprądowym i bardzo długi kabel zasilający, pompy mogą być również używane do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.
Pompa BP Cistern jest przeznaczona do użytku w cysternach, beczkach lub szerokich studniach w ogrodzie. Służy głównie do podlewania ogrodu.
Akumulatorowa pompa beczkowa
Wygodne i ekonomiczne nawadnianie: elastyczna akumulatorowa pompa beczkowa ułatwia wykorzystanie zebranej wody deszczowej bez potrzeby stosowania oddzielnego źródła wody lub zasilania.
Filmy
Pompy beczkowe
BP 6.000 Garden
Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomp wspomagających do domu i ogrodu
Nasze pompy wspomagające mają silniki o mocy od 400 do 1150 W. Ale którą pompę ogrodową kupić? Bez względu na to, ile urządzeń chcesz podłączyć w domu lub ogrodzie, Kärcher ma idealny model dla każdego zastosowania. Odpowiedzi naszych ekspertów Kärcher można znaleźć tutaj.
Akcesoria
Niezależnie od tego, czy chodzi o stronę ssawną czy tłoczną, dzięki odpowiedniej kombinacji wysokiej jakości akcesoriów firmy Kärcher, nasze pompy mogą być używane szybko, łatwo i bezpiecznie. Promieniowe rozwiązanie uszczelniające zapewniane przez akcesoria PerfectConnect oznacza, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.
Wszechstronność i bezpieczeństwo
Węże ssące BP mogą transportować wodę z dowolnego miejsca – z rur PE lub bezpośrednio z „otwartych źródeł wody”, takich jak na przykład zbiorniki na wodę.
Łatwe łączenie
Dzięki zastosowaniu adapterów i złączy Kärcher można bezpiecznie i bezproblemowo łączyć węże i pompy.
Optymalna ochrona
Filtry chronią pompy przed zanieczyszczeniami i zatorami, zapewniając jednocześnie niezakłóconą wydajność. Firma Kärcher zapewnia odpowiedni filtr do każdego zastosowania.
Doskonale wyposażone
Odpowiednie akcesoria, od zabezpieczenia przed pracą na sucho po elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy, zapewniają wygodną i bezpieczną obsługę.
Odpowiednie akcesoria do pompy można znaleźć na stronie produktu.
Przedłużenie gwarancji
Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 5 lat na wybrane modele pomp ogrodowych