Pompy ciśnieniowe - Kärcher

Pompy głębinowe

Dostęp do źródeł wody, takich jak cysterny, studnie głębinowe i zbiorniki wody, jest możliwy dzięki trwałym pompom głębinowym ze stali nierdzewnej z asortymentu BP Deep Well. Pompy głębinowe instaluje się bezpośrednio w wodzie i są zabezpieczone przez filtr wstępny. Kompaktowe wymiary i wysokie ciśnienie robocze osiągane dzięki wielostopniowemu układowi hydraulicznemu sprawiają, że pompy te są idealnym rozwiązaniem do wąskich, głębokich studni. Wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem nadprądowym i bardzo długi kabel zasilający, pompy mogą być również używane do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.

Pompa BP Cistern jest przeznaczona do użytku w cysternach, beczkach lub szerokich studniach w ogrodzie. Służy głównie do podlewania ogrodu.