ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE I ODPYLACZE
Odkurzacze przemysłowe i odpylacze Kärcher oferują kompleksowe rozwiązania, które z łatwością można zintegrować z procesami przemysłowymi. Od przenośnych odkurzaczy przemysłowych po zaawansowane stacjonarne systemy odpylania, urządzenia Kärcher spełniają najwyższe standardy, zapewniając efektywne i bezpieczne środowisko pracy. Dzięki zróżnicowanym klasom i funkcjom, odkurzacze przemysłowe Kärcher są dostosowane do każdego rodzaju zanieczyszczeń, od miękkiego pyłu po niebezpieczne substancje.
Dlaczego odkurzać zamiast zamiatać lub wydmuchiwać?
- Należy unikać wzbudzania cząsteczek pyłu. Wzburzone cząsteczki, potrzebują kilku godzin aby ponownie opaść.
- Zapobieganie zagrożeniom zdrowia, spowodowanym przez małe cząsteczki, które mogłyby dostać się do płuc.
- Zamiatanie suchych zanieczyszczeń jest niedozwolone.
- Wydmuchiwanie kurzu za pomocą sprężonego powietrza jest niedozwolone.
Dlaczego odkurzać w procesie produkcyjnym?
-
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń podczas procesu produkcji. Rozsądnym jest, aby zasysać zanieczyszczenia w źródle jego powstawania.
Prowadzi to do …
-
wyższej jakości produkcji
-
mniejszych kosztów czyszczenia i konserwacji
-
dłuższej żywotności urządzeń produkcyjnych
-
bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska pracy dla wszystkich pracowników
Rodzaje odkurzaczy przemysłowych i odpylaczy Kärcher
Kärcher posiada szeroką gamę odkurzczy przemysłowych o mocy od 1.2 do 7.5 kW przeznaczonych do pracy jedno lub trój-zmianowej. W zależności od specyfiki wymagań jakie stawiają różne gałęzie przemysłu, dostępne są różne klasy odkurzaczy przemysłowych: od kompaktowych po klasę super. Część modeli została przystosowana do specjalistycznych zastosowań takich jak praca w strefie Z 22 czy odkurzanie pyłów niebezpiecznych klas M i H.
Znajdź odkurzacz przemysłowy, który najlepiej pasuje do Twojego zadania związanego z czyszczeniem:
Wyszukiwarka odkurzaczy i odpylaczy
Przemysłowe rozwiązania w zakresie odkurzania i odpylania we wszystkich wariantach - od przenośnych maszyn po gotowe systemy próżniowe i odpylające.
Utrzymanie czystości w firmie produkcyjnej na przykładzie współpracy z Plasticon.
Hala produkcyjna to serce każdej firmy – miejsce, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie. Gdy w firmie Plasticon pojawiło się nowe wyzwanie związane z utrzymaniem czystości, zwrócono się do Kärcher o wsparcie. Odpowiedzią były przemysłowe odpylacze ID 130/22 Z22. Sprawdź, jak przebiegała nasza współpraca i jakie przyniosła efekty.
Cechy charakterystyczne poszczególnych odkurzaczy przemysłowych Kärcher:
IVC AP
Odkurzacz cyklonowy
- Zasilanie ~1 lub ~3 (fazy)
- Zbiornik: 60l. W opcji można dokupić zbiornik 100l
- Płaski filtr falisty. Wersja ~3 wyposażona w dwa filtry płaskie faliste
- Manualne otrzepywanie filtra
- Brak czujnika poziomu cieczy
IVC Tact
Odkurzacz cyklonowy
- Zasilanie ~1 lub ~3 (fazy)
- Zbiornik: 60l. W opcji można dokupić zbiornik 100l
- Płaski filtr falisty. Wersja ~3 wyposażona w dwa filtry płaskie faliste
- Automatyczny system otrzepywania filtra
- Termiczny czujnik poziomu cieczy (termiczny, ponieważ wykrywa wszystkie rodzaje cieczy, a
- nie tylko te przewodzące elektrycznie)
IVM
Odkurzacz cyklonowy
- Zasilanie ~1 lub ~3 (fazy)
- Zbiornik: 60l
- Filtr typu gwiazda
- Manualne otrzepywanie filtra
IVS
Odkurzacz cyklonowy
- Zasilanie ~3 (fazy)
- Zbiornik: 100l
- Filtr typu gwiazda
- Manualne otrzepywanie filtra wyposażone w sprzęgło (bardziej skuteczne ręczne otrzepywanie)
- Możliwość zdalnego włączania i wyłączania
IVR
Odkurzacz cyklonowy
- Zasilanie ~1 lub ~3 (fazy)
- Zbiornik: 35l, 40l, 50l, 100l
- Filtr kieszeniowy
- Automatyczny system otrzepywania filtra
- Termiczny czujnik poziomu cieczy (termiczny, ponieważ wykrywa wszystkie rodzaje cieczy, a nie tylko te przewodzące elektrycznie)
- Wzmocniony zbiornik i farba 2-składnikowa (oprócz modeli „Me”) dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
IVR-L
Odkurzacz do płynów lub mix: chłodziwo + wióry
- Zasilanie: ~1 lub ~3
- Zbiornik: 40l, 65l, 100l, 120l
- Opróżnianie cieczy: poprzez wąż spustowy, uchylne podwozie, pompę
- Filtr powierzchniowy
- Brak otrzepywania filtra (nie jest potrzebne, ponieważ nie odkurzamy tym odkurzaczem pyłów, a filtr ma służyć tylko do ochrony silnika przed przypadkowymi pyłami)
- Mechaniczny czujnik poziomu cieczy (w standardzie tylko w wybranych modelach ale w opcji można dokupić do prawie wszystkich)
- Przewód zasilający i koła olejoodporne
- Wzmocniony zbiornik i farba 2-składnikowa (oprócz modeli „Me”) dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
IVR-B
Odkurzacze podstołowe / warsztatowe
- Zasilanie: ~3
- Zbiornik: 40l, 50l
- Filtr kartridżowy
- Brak otrzepywania filtra (nie jest potrzebne, ponieważ nie odkurzamy tym odkurzaczem pyłów, tylko zgrubne materiały, typu granulat, miękkie wióry z tworzywa, etc.)
Odkurzacze przemysłowe i odpylacze Kärcher – obszary zastosowań
Idealne rozwiązanie dla przemysłu. Niezależnie od tego, co i gdzie, oraz jaki rodzaj pyłu chcesz usunąć.
Turbiny w odkurzaczach przemysłowych Kärcher
Silnik uniwersalny (jednofazowy)
- IVC 60/24-2Tact² (M) / Ap
- IVM 60/36-3
- IVL 50/24-2
- IVR 1~
- IVR-L 1~
Silnik indukcyjny EC (jednofazowy)
- IVC 60/12-1Tact EC
Turbina boczno-kanałowa (indukcyjny silnik 3-fazowy)
- IVC 60/30Tact² / Ap
- IVM 60/30 (M Z22)
- IVS 100/40 (M/H Z22)
- IVS 100/55 (M/H Z22)
- IVS 100/75 (M/H Z22)
- IVR (-L/-B)
Silnik uniwersalny (jednofazowy)
Uniwersalne turbiny z przegrodą występują w odkurzaczach sucho/mokrych. Silnik ma osobny wentylator chłodzący (wentylator z przegrodą) do chłodzenia silnika.
Jako że turbina jest używana do odsysania również cieczy, zasysane powietrze często zawiera wilgoć lub pianę. Powietrze takie nie może być użyty do chłodzenia silnika z powodów bezpieczeństwa. Dlatego, wentylator oraz silnik elektryczny są całkowicie od siebie oddzielone.
Fakty:
- 24.000 rpm
- żywotność: ~ 800 godzin
- dobry stosunek ceny do wydajności
Silnik indukcyjny EC (jednofazowy)
Bezszczotkowy silnik elektryczny ze stałym wirnikiem magnetycznym i stojanem, który zawiera kilka cewek magnetycznych. Zapewnia to wysoką żywotność oraz wysokie prędkości obrotowe.
EC oznacza “elektroniczna komunikacja” i oznacza ciągłą komunikację silnika. Jest to realizowane przez dodatkowe urządzenie elektroniczne
Fakty:
- ~ 36.000 rpm
- żywotność: ~ 5.000 godzin
- wysoka żywotność
- niskie zużycie (brak szczotek węglowych)
Turbina boczno-kanałowa (indukcyjny silnik 3-fazowy)
Napędzana 3-fazowym silnikiem indukcyjnym, w której wirnik obraca się szybko. Powietrze jest wypychane na zewnątrz przez siłę odśrodkową. Prowadzi to do niewielkiej kompresji. Następnie, powietrze przepływa przez kanał boczny, nieco do wewnątrz i będzie dalej ściskane pomiędzy dwiema łopatkami turbiny. Dzięki tej wielokrotnie powtarzanej kompresji, możliwy jest ogromny wzrost podciśnienia, w porównaniu z tradycyjnymi turbinami.
Charakterystycznym dla tej turbiny jest przepływ powietrza po zewnętrznej krawędzi wirnika. Dla porównania, przepływ powietrza w tradycyjnym wentylatorze promieniowym znajduje się w obszarze osi koła.
Fakty:
- ~ 2.900 rpm
- żywotność: ~ 20.000 godzin
- bardzo duża żywotność
- wysoka wydajność zasysania
Odkurzacze przemysłowe Kärcher: klasy pyłów
Co oznaczają klasy L, M i H?
Pył to złożona mieszanina powietrza i cząstek stałych o różnych kształtach i rozmiarach. Chemiczny skład oraz właściwości fizyczne mogą również znacznie się różnić. W oparciu o niniejsze zmienne i w zależności od poziomów zagrożenia, pył dzieli się na klasy L, M lub H. Włókna, takie jak szczególnie niebezpieczny azbest i włókna mineralne (przy <5 µm), mogą również wnikać do układu oddechowego człowieka. Zatem bardzo ważna jest identyfikacja klas pyłu, ponieważ umożliwia wybór odpowiedniego odkurzacza przemysłowego na podstawie oceny zagrożenia.
Klasa L
Odkurzacze przemysłowe klasy L nadają się szczególnie do odkurzania miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Pyły klasy L stanowią umiarkowane ryzyko. Nie istnieją szczególne środki ostrożności związane z ich utylizacją.
Klasa M
Odkurzacz przemysłowy uniwersalny klasy M może być stosowany do odkurzania pyłu i zanieczyszczeń pochodzących z następujących materiałów: twardego drewna, płyt, pyłu lakierniczego, ceramiki, betonu i cegły. Klasa M to najniższa wymagana przez prawo klasa do stosowania na budowach.
Klasa H
Odkurzacze przemysłowe do odkurzania pyłów klasy H są idealne do usuwania dużych ilości zarówno bezpiecznych, jak i niebezpiecznych/wysoce rakotwórczych substancji, takich jak pył azbestowy, ołów, węgiel, nikiel, kobalt, miedź, kadm i pleśń.
Klasa pyłu
L
Maksymalny stopień przepuszczalności
≤ 1.0%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC > 1 mg/m³
– > 1 mg/m
Zastosowanie
– Pył wapienny
– Pył gipsowy
Klasa pyłu
M
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.1%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC ≥ 0.1 mg/m³
– Pył drzewny do maks. 1200 W/50 l
Zastosowanie
– Pył drzewny (buk, dąb)
– Pył lakierniczy
– Pył ceramiczny
– Pył z tworzyw sztucznych
Klasa pyłu
H
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.005%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC < 0.1 mg/m³
– Pyły rakotwórcze (§35 GeStoffV)
– Pyły chorobotwórcze
Zastosowanie
– Pył rakotwórczy (ołów, węgiel, kobalt,
nikiel, smoła, miedź, kadm, itp.)
– Pleśnie, bakterie
– Drobnoustroje
– Formaldehyd
Klasa pyłu
Wymagania dodatkowe: azbest*
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.005%
Odpowiedni do
– Pyły zawierające azbest
Zastosowanie
– Pyły zawierające azbest z izolacji cieplnych lub ścian przeciwpożarowych
Klasa pyłu
Pyły wybuchowe (ATEX Z 22)
Maksymalny stopień przepuszczalności
Jak klasa pyłu L, M lub H z dodatkowymi wymaganiami
Odpowiedni do
– Pyły wybuchowe w strefie ATEX Z 22
Zastosowanie
– Pył papierowy
– Pył mączny
Filtry dostępne w odkurzaczach przemysłowych Kärcher:
Filtr gwiaździsty / kieszeniowy
Filtr z tekstyliów
POWIERZCHNIA FILTRA:
- 2,3m² (6.904-341.0)
- 4,3m² (6.904-343.0)
- możliwość prania, odporność temperaturowa do 150°C
Dostępna klasa filtracyjna: M (zielony)
2,3m² 6.904-342.0
4,3m² 6.904-344.0
Filtr płaski falisty
filtr papierowy, jedna komora (6.904-283.0)
(IVC 60/24-2 Ap, IVC 60/30 Ap i IVC 60/30 Ap M Z22)
POWIERZCHNIA FILTRA:
- 0,95m² (IVC 60/24-2 Ap – 1 filtr)
- 1,9m² (IVC 60/30 Ap – 2 filtry)
zmywalny, odporność temperaturowa do 150°C
- klasa filtracji M
Filtr płaski falisty
filtr papierowy, dwie komory, klasa filtracji M (6.907-276.0)
(IVC 60/24-2 Tact² M)
POWIERZCHNIA FILTRA
- 0,95m² (IVC 60/24-2 Tact² – 1 filtr)
zmywalny, odporność temperaturowa do 150°C
- klasa filtracji M
Filtr płaski falisty
filtr PES, dwie komory, klasa filtracji M (6.907-277.0)
(IVC 60/24-2 Tact², IVC 60/30 Tact² i IVC 60/12-1 Tact)
POWIERZCHNIA FILTRA
- 0,95m² (IVC 60/24-2 Tact² & IVC 60/12-1 Tact – 1 filtr)
- 1,9m² (IVC 60/30 Tact² – 2 filtry)
zmywalny, odporność temperaturowa do 150°C
- klasa filtracji M
Filtr płaski falisty
PTFE (teflon) powlekany filtr poliestrowy, dwie komory (6.907-449.0)
do wszystkich odkurzaczy IVC z systemem Tact²
POWIERZCHNIA FILTRACYJNA
- 0,95m²
zmywalny, odporność temperaturowa 150°C
- klasa filtracji M
Filtr płaski falisty
filtr papierowy, jedna komora, klasa filtracji H (6.904-364.0)
(IVC 60/12-1 Ec H Z22)
POWIERZCHNIA FILTRA
- 0,95m² (IVC 60/24-2 Tact² i IVC 60/12-1 Tact – 1 filtr)
odporność temperaturowa do 150°C
- klasa filtracji H
Filtr kartridżowy
filtr PES (6.907-082.0)
FILTR DO ZASYSANIA MOKRYCH I WILGOTNYCH MEDIÓW
zmywalny, niegnijący
Filtr powierzchniowy
filtr z tekstyliów
POWIERZCHNIA FILTRA:
- 0,25m² (9.980-225.0)
- 0,45m² (9.979-980.0)
Spersonalizowane rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa
Odpowiednie rozwiązanie do Twoich zadań specjalnych.
Indywidualne rozwiązanie
Wymagania przemysłu w zakresie odkurzania i usuwania pyłu mogą być zróżnicowane. Zgodnie z poszczególnymi potrzebami, każdy system został indywidualnie opracowany. Oferta rozwiązań Kärcher różni się od prostych, przenośnych propozycji, ponieważ jest bardzo kompleksowa, specjalnie dostosowana, a także umożliwia bezpośrednie wykorzystanie centralnego systemu odkurzania z użyciem elastycznej rury. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu oraz zapewnianiu systemów odkurzania dla przemysłu, jesteśmy solidnym partnerem. W rezultacie, w jednym miejscu, w zasięgu ręki, masz wydajne i kompleksowe rozwiązania.
Idealne połączenia
Stacjonarne odkurzacze przemysłowe Kärcher wraz z poszczególnymi punktami zasysania możesz wykorzystać dla jednego lub wielu użytkowników albo zintegrować je bezpośrednio podczas użytkowania. Oferujemy wszystkie niezbędne elementy, od punktów ssących oraz akcesoriów do indywidualnie dostosowanych rur.
Korzystne rozwiązania dla każdej branży.
Od ponad pół wieku z powodzeniem wdrażamy przemysłową technologię odsysania dla firm o ugruntowanej na rynku pozycji. Nieustannie robimy wszystko, aby wdrożyć najlepsze możliwe rozwiązania również dla Ciebie.
Referencje w zakresie czyszczenia przemysłowego
Kärcher wspiera klientów przemysłowych w najróżniejszych sektorach, z rocznym obrotem ponad 300 milionów euro w tym obszarze.
Jaki odkurzacz lub odpylacz przemysłowy wybrać? Kontakt z Kärcher
Jak wybrać odpowiedni odkurzacz przemysłowy?
Dobór odpowiedniego modelu zależy od rodzaju zanieczyszczeń, intensywności pracy oraz miejsca użytkowania. Przy zakupie zwróć uwagę na kilka kwestii:
- Rodzaj pyłu i odpadów – przy substancjach szkodliwych niezbędny jest odkurzacz przemysłowy do warsztatu, najczęściej z serii IVC lub IVR, o wyższej klasie filtracji. Odkurzacze z filtrem klasy L zatrzymują lekkie pyły, np. gipsowe czy z drewna miękkiego. Filtr klasy M jest przeznaczony do pyłów mineralnych i z drewna twardego. Filtr klasy H sprawdzi się do pyłów bardzo niebezpiecznych i kancerogennych, w tym azbestu i chemikaliów.
- Pojemność zbiornika – w mniejszych zakładach wystarczą pojemniki kompaktowe, a w dużych halach przemysłowych potrzebne są większe zbiorniki. Dzięki nim nie trzeba przerywać pracy na częste opróżnianie. Odkurzacz przemysłowy do odkurzania dużych powierzchni może mieć pojemność nawet 400 litrów.
- Moc ssania i wydatek powietrza – odkurzacz o wysokim podciśnieniu i dużym przepływie sprawdzi się w wymagających środowiskach. Poradzi sobie także przy intensywnym zapyleniu.
- Systemy filtracyjne – są szczególnie ważne przy pyłach groźnych dla zdrowia. Filtry muszą być odporne na zapychanie. Kärcher stosuje system Tact i Tact², czyli automatyczne czyszczenie filtra, ważne w pracy ciągłej.
- Tryb pracy – w warsztacie najlepiej sprawdzi się sprzęt mobilny, a w halach produkcyjnych lepszym rozwiązaniem będzie system stacjonarny. Takie urządzenia mogą obsługiwać kilka punktów ssania naraz i nadają się też do pracy bez przerwy, przez całą dobę.
- Dodatkowe funkcje – na przykład termiczny czujnik poziomu cieczy, który automatycznie wyłącza ssanie, gdy zbiornik jest pełny. Takie rozwiązania chronią turbinę i minimalizują ryzyko przepełnienia zbiornika.
- Trwałość konstrukcji – mają zbiorniki ze stali nierdzewnej, a w wielu modelach (poza wariantami „Me”) stosowana jest wzmocniona konstrukcja oraz 2-składnikowa farba. Komponenty są dodatkowo chronione przed korozją, ścieraniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, co jest ważne w kontakcie z ostrymi zanieczyszczeniami, takimi jak wióry metalowe.
Odkurzacze przemysłowe Kärcher łączą wszechstronność, dużą moc i niezawodność. Mogą zbierać pyły i ciecze. Sprawdzają się w warsztatach, na budowach i w dużych zakładach produkcyjnych. To inwestycja w bezpieczeństwo, czystość i wydajność procesów.
Odkurzacze przemysłowe Kärcher – wszechstronne rozwiązania do zadań specjalnych
Kurz, pył, wióry, oleje i niebezpieczne substancje są nieuniknione w środowisku przemysłowym. Odkurzacze przemysłowe Kärcher powstały, by sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z utrzymaniem czystości. Sprawdzają się w warsztatach, zakładach produkcyjnych, halach przemysłowych i na placach budowy.
Zwykły odkurzacz nie sprosta wymaganiom środowiska przemysłowego. Odkurzacze przemysłowe Kärcher są zaprojektowane do pracy w środowiskach, gdzie codziennie gromadzą się ogromne ilości pyłu. Usuwają także resztki produkcyjne i płyny. Chronią bezpieczeństwo pracy i wspierają wydajność procesów. Ich cechy to:
- Duża moc ssania i stała wydajność nawet podczas pracy ciągłej.
Filtracja dostosowana do rodzaju pyłu – od klasy L (zwykły kurz), przez klasę M (pyły mineralne, drewno), aż po klasę H (substancje niebezpieczne, rakotwórcze).
- Uniwersalność zastosowań – sprawdzają się w pracy na sucho i mokro, dzięki czemu jednym urządzeniem można zebrać kurz, wióry i rozlane płyny.
- Trwała konstrukcja – odporna na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i chemikalia.
Dzięki tym cechom odkurzacze przemysłowe znajdują zastosowanie zarówno w mniejszych warsztatach, jak i w dużych liniach produkcyjnych.
Gdzie sprawdzi się odkurzacz przemysłowy Kärcher?
Przemysłowy odkurzacz odpowiada na potrzeby wielu branż. Urządzenia te są niezastąpione tam, gdzie trzeba szybko i skutecznie usuwać zabrudzenia.
- W warsztatach stolarskich i ślusarskich odkurzacz przemysłowy dla profesjonalistów usuwa pył drzewny i trociny. Radzi sobie również z opiłkami metalu i kurzem, który powstaje przy szlifowaniu i cięciu
- W przemyśle metalowym zbierają cięższe wióry i opiłki. Dzięki temu chronią maszyny i zmniejszają ryzyko dla pracowników.
- W zakładach chemicznych i farmaceutycznych mocny odkurzacz przemysłowy eliminuje szkodliwe pyły.
- W branży spożywczej i rolniczej urządzenie pomaga usuwać pyły mączne i resztki organiczne. Zapobiega zanieczyszczeniu środowiska produkcyjnego.
- Na budowach profesjonalny odkurzacz przemysłowy radzi sobie z pyłem cementowym i gipsowym. To zabrudzenia trudne do usunięcia innymi metodami.
- W warsztatach samochodowych wydajny odkurzacz przemysłowy skutecznie zbiera oleje i smary. Usuwa także płyny eksploatacyjne.
Odkurzacze przemysłowe w różnych wersjach – od lekkich po stacjonarne systemy
Odkurzacz przemysłowy do suchych i mokrych zanieczyszczeń to specjalistyczne urządzenie, projektowane z myślą o ekstremalnych wyzwaniach. Oferta Kärcher obejmuje odkurzacze ściśle dopasowane do skali, rodzaju zanieczyszczeń i wymogów bezpieczeństwa w przemyśle:
- Odkurzacze do cieczy i wiórów – skutecznie zbierają duże ilości cieczy, takich jak woda, oleje czy emulsje, a także separują wióry powstające podczas obróbki metalu.
- Odkurzacze do pyłów – są przeznaczone do zbierania wszelkiego rodzaju suchych zanieczyszczeń. Wśród nich wyróżnia się sprzęt do pyłów szkodliwych (np. pyłów mineralnych, chemicznych), który spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i posiada odpowiednie klasy filtracji (L, M lub H).
- Odkurzacze do strefy ATEX 22 – to najbardziej specjalistyczne urządzenia, przeznaczone do pracy w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu pyłu (strefa ATEX 22). Ich konstrukcja eliminuje możliwość powstania iskry, co jest kluczowe w przemyśle chemicznym, młynach czy zakładach obróbki drewna.
- Stacjonarny system odkurzania – największa instalacja, przeznaczona do pracy w dużych halach produkcyjnych i w przemyśle ciężkim.
FAQ – najczęstsze pytania o odkurzacze przemysłowe
Do czego służy odkurzacz przemysłowy?
Odkurzacz przemysłowy służy do skutecznego zbierania pyłów, odpadów, wiórów oraz cieczy w warunkach, gdzie zwykły odkurzacz nie wystarcza. Chroni zdrowie, sprzęt i utrzymuje czystość w zakładzie.
Jaki odkurzacz profesjonalny wybrać do pracy w warsztacie?
Najlepiej sprawdzi się mobilny, kompaktowy model z filtrem klasy M, o średniej mocy i dużej uniwersalności – do pracy na sucho i mokro.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie odkurzacza przemysłowego?
Na rodzaj zbieranych zanieczyszczeń, klasę filtracji, moc ssania, pojemność zbiornika oraz dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne czyszczenie filtrów czy możliwość pracy ciągłej.