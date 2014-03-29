Pompy zanurzeniowe - Kärcher

Obszar zastosowań

Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru. Jest to nie tylko opłacalne, ale także przyjazne dla środowiska.



Pompy do wody brudnej SP Dirt są szczególnie przydatne podczas osuszania zalanych pomieszczeń, czy opróżniania oczek wodnych (np. przed zimą). Z kolei pompy z zasysaniem płaskim SP Flat, do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, idealnie nadają się do opróżniania basenów, wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek.