Metalowy pistolet spryskujący Premium

Wyjątkowo mocny i trwały pistolet dzięki metalowym elementom. Posiada bezstopniową regulację kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego. Możliwość blokowania spustu dla ciągłego podlewania.

Łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieki obrotowej raczce. Elementy z miekkiego tworzywa dla lepszego komfortu i ochrony. Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej reki

Cechy i zalety
Obrotowy uchwyt
  • Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
  • Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
  • Wygodne nawadnianie.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
  • Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Elementy z miękkiego tworzywa
  • Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Wysokiej jakości elementy wykonane z metalu
  • Dodatkowa wytrzymałość i niezawodność.
  • Wygodny i doskonale dopasowany do dłoni.
Samoczynne opróżnianie
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 225 x 42 x 105

Wyposażenie

  • Liczba kształtów strumienia: 2
  • Obrotowy uchwyt
  • Blokada przy uchwycie
  • Regulowana ilość wody
  • Funkcja samoopróżniania
  • Elementy z miękkiego tworzywa
  • Metal
  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
