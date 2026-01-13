Metalowy pistolet spryskujący Premium
Wyjątkowo mocny i trwały pistolet dzięki metalowym elementom. Posiada bezstopniową regulację kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego. Możliwość blokowania spustu dla ciągłego podlewania.
Łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieki obrotowej raczce. Elementy z miekkiego tworzywa dla lepszego komfortu i ochrony. Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej reki
Cechy i zalety
Obrotowy uchwyt
- Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
- Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
- Wygodne nawadnianie.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Elementy z miękkiego tworzywa
- Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Wysokiej jakości elementy wykonane z metalu
- Dodatkowa wytrzymałość i niezawodność.
- Wygodny i doskonale dopasowany do dłoni.
Samoczynne opróżnianie
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 42 x 105
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 2
- Obrotowy uchwyt
- Blokada przy uchwycie
- Regulowana ilość wody
- Funkcja samoopróżniania
- Elementy z miękkiego tworzywa
- Metal
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
