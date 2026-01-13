Lance i pistolety do podlewania Kärcher
Zadbaj o swój ogród z pistoletami i lancami do podlewania od Kärcher! Nasze spryskiwacze do ogrodu to niezawodne narzędzia, które zapewnią Twoim roślinom odpowiednie nawodnienie. Lekkie, wydajne i łatwe w obsłudze, sprawią, że podlewanie stanie się przyjemnością. Niezależnie od wielkości Twojego ogrodu, nasze spryskiwacze do podlewania zapewnią Ci kontrolę i precyzję. Z Kärcher dbanie o rośliny jest proste i efektywne!
Pistolety spryskujące
Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Nowy, wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium posiada cztery tryby kształtu strumienia, a specjalna membrana zapobiega kapaniu zarówno podczas zmiany kształtu jak i wyłączania strumienia.
Elementy metalowe wzmacniają i zwiększają żywotność pistoletów, a plastikowe – komfort użytkowania. Najwyższa jakość wszystkich spryskiwaczy i pistoletów Kärcher jest gwarancją trwałości i niezawodności.
Obrotowy uchwyt
Uchwyt jest wygodny w obsłudze zarówno dla prawo jak i leworęcznych osób.
Bez kapania
Membrana zapobiega kapaniu podczas zmiany kształtu strumienia oraz po wyłączeniu.
Pistolety i spryskiwacze doskonale dopasowane do potrzeb użytkownika
Idealny sprzęt do nawadniania terenu, roślin i grządek. Doskonale nadają się również do spłukiwania brudu np. z mebli ogrodowych lub czyszczenia narzędzi ogrodowych.
Obszar zastosowań: