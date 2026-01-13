Zraszacz oscylacyjny OS 3.220

Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Bezstopniowa regulacja obszaru nawadniania. Wytrzymała przekładnia. Obszar nawadniania 220 m2.

Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania regulowany bezstopniowo - maks. 220 m2. Innowacyjny zraszacz z wytrzymałą przekładnią. Zraszacze Kärcher dostępne są z szpilkami lub płozami, są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.

Cechy i zalety
Zraszacz oscylacyjny OS 3.220: Ciągła regulacja zasięgu
Ciągła regulacja zasięgu
Precyzyjne podlewanie
Zraszacz oscylacyjny OS 3.220: Ucho do powieszenia urządzenia
Ucho do powieszenia urządzenia
Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Zraszacz oscylacyjny OS 3.220: Zawiera igłę czyszczącą
Zawiera igłę czyszczącą
Do łatwego czyszczenia dysz
Bardzo wytrzymały sprzęt
  • Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar 45 - 120 m²
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar 80 - 220 m²
Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m) 9
Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m) 13
Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m) 5 - 14
Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m) 6 - 17
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 136 x 86
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Średnie i duże obszary
