Wyłącznik czasowy WT 2

Umożliwia równoczesne podłączenie trzech węży. Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.

Posiada dwa wyjścia z osobnym regulatorem i pojedyncze wyjście z wyłącznikiem czasowym. Czas podlewania jest regulowany – do 120 min. Automatycznie włącza i wyłącza się wg. zaprogramowanego czasu.

Cechy i zalety
Wyłącznik czasowy WT 2: 2 niezależne regulowane przyłącza wody i 1 wyjście wody z wyłącznikiem czasowym
Idealny do podłączania trzech węży do jednego kranu z gwintem G1
Bezproblemowe przykręcanie
Prosty montaż na kranie
Gwint wykonany z tworzywa sztucznego
Bardzo solidny.
Adapter na kran i filtr wstępny
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 92 x 225 x 200

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
