Wyłącznik czasowy WT 2
Umożliwia równoczesne podłączenie trzech węży. Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.
Posiada dwa wyjścia z osobnym regulatorem i pojedyncze wyjście z wyłącznikiem czasowym. Czas podlewania jest regulowany – do 120 min. Automatycznie włącza i wyłącza się wg. zaprogramowanego czasu.
Cechy i zalety
2 niezależne regulowane przyłącza wody i 1 wyjście wody z wyłącznikiem czasowymIdealny do podłączania trzech węży do jednego kranu z gwintem G1
Bezproblemowe przykręcanieProsty montaż na kranie
Gwint wykonany z tworzywa sztucznegoBardzo solidny.
Adapter na kran i filtr wstępny
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|92 x 225 x 200
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)