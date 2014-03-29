Systemy nawadniania Kärcher
Zapomnij o ręcznym podlewaniu dzięki automatycznemu nawadnianiu od Kärcher! Nasze moduły sterujące zapewniają idealne nawadnianie trawnika i ogrodu, nawet podczas Twojej nieobecności. System nawadniania automatycznego to gwarancja zadbanych roślin. Odkryj wygodę, zaoszczędź czas i przekonaj się sam!
SensoTimer ST 6 eco!ogic
Inteligentny komputer nawadniający SensoTimer ST 6 eco!ogic pracuje w oparciu o zapotrzebowanie roślin na wodę i monitoruje zawartość wilgoci w glebie za pomocą czujnika poziomu wilgotności.
Moduły sterujące Senso Timer ST 6 i ST 6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Pomaga to utrzymać odpowiedni poziom wilgotności gleby oraz zapobiega marnowaniu wody.
Kontrola poziomu wilgotności
Efektywne, oszczędzające czas podlewanie w oparciu o potrzeby roślin.
Zdejmowany wyświetlacz
Przekłada się na poprawienie wygody programowania.
Skuteczne i ekologiczne nawadnianie
Inteligentna technologia Kärcher wykorzystuje do nawadniania tylko tyle wody ile potrzeba. Przy jej opracowywaniu największy nacisk położono na maksymalną wydajność systemu dystrybucji wody oraz jak najmniejszy pobór energii w trybie czuwania.
1 Zaopatrzenie z alternatywnych źródeł.
2 Kontrola zużywanej wody.
3 Dostarczenie odpowiednich ilości wody.
4 Dystrybucja bez marnowania wody.
Oszczędność energii
Wytrzymałe pompy Kärcher doskonale nadają się do wykorzystania alternatywnych źródeł wody. Pompy włączają i wyłączają się automatycznie w zależności od potrzeb. Zapewniają większą moc i wydajność przy niskim poborze energii i poziomie emitowanego hałasu.
Oszczędność wody
Moduły sterujące ST6 i ST6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Pomaga to utrzymać odpowiedni poziom wilgotności gleby oraz zapobiega marnowaniu wody. Dzięki funkcji eco!ogic nawadnianie można opóźnić nawadnianie, co pozwala zaoszczędzić wodę.
Właściwy wybór materiałów
Kärcher kładzie duży nacisk na odpowiedni dobór materiałów służących do produkcji akcesoriów do nawadniania i unika takich substancji jak ftalany czy metale ciężkie, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.