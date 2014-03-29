Systemy nawadniania Kärcher

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Inteligentny komputer nawadniający SensoTimer ST 6 eco!ogic pracuje w oparciu o zapotrzebowanie roślin na wodę i monitoruje zawartość wilgoci w glebie za pomocą czujnika poziomu wilgotności.

Moduły sterujące Senso Timer ST 6 i ST 6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Pomaga to utrzymać odpowiedni poziom wilgotności gleby oraz zapobiega marnowaniu wody.