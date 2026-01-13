Moduł sterujący do nawadniania WT 4
Umożliwia indywidualne programowanie nawadniania na żądanie. Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.
Czas podlewania jest regulowany – do 120 min. Możliwość sterowania ręcznego. Urządzenie posiada wyjmowany programator z pokrętłami do wygodnego programowania i jest wyposażone w filtr wstępny i adapter na kran. Zasilanie bateryjne - 9V (baterie należy zamówić osobno).
Cechy i zalety
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadnianiaPodlewanie na żądanie
Funkcja automatycznego włączania / wyłączaniaPrecyzyjne podlewanie
Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)Wygoda programowania
Adapter na kran i filtr wstępny
Lampka sygnalizacyjna dla programowania i stanu baterii
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
Regulowany czas nawadniania do 120 minut.
Możliwość elastycznego ustawiania czasy rozpoczeia nawadniania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|115 x 120 x 125
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zakres dostawy
- Baterie w zestawie: nie
Wyposażenie
- Wymaga doposażenia w baterie
- Liczba akumulatorów: Blok 1 x 9 V
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Ścinanie małych drzew
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
Akcesoria
Części zamienne
