Zraszacze ogrodowe Kärcher

Zadbaj o swój ogród z Kärcher! Nasze wielofunkcyjne zraszacze ogrodowe to gwarancja skutecznego systemu podlewania każdego zakątka Twojego zielonego raju. Dzięki przesłonie chroniącej przed zamoczeniem można ustawiać je w dowolnym położeniu. Wszystkie modele mają możliwość podłączenia do węża ogrodowego oraz są kompatybilne z systemami dostępnymi na rynku. Sprawdź naszą szeroką gamę produktową od zraszaczy obrotowych po pulsacyjne, cyrkulacyjne i więcej.