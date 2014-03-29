Zraszacze ogrodowe Kärcher

Zadbaj o swój ogród z Kärcher! Nasze wielofunkcyjne zraszacze ogrodowe to gwarancja skutecznego systemu podlewania każdego zakątka Twojego zielonego raju. Dzięki przesłonie chroniącej przed zamoczeniem można ustawiać je w dowolnym położeniu. Wszystkie modele mają możliwość podłączenia do węża ogrodowego oraz są kompatybilne z systemami dostępnymi na rynku. Sprawdź naszą szeroką gamę produktową od zraszaczy obrotowych po pulsacyjne, cyrkulacyjne i więcej.

0 Produkty
Kärcher

Zraszacze oscylacyjne

Bewässerungssystem Sprinkler Rasenbewässerung

Zraszacze – wygodne nawadnianie

Różnorodny wybór zraszaczy kołowych i rotacyjnych Kärcher oferuje doskonałe rozwiązania do każdego ogrodu – małych, dużych, płaskich i pochyłych. Unikalna przesłona w zraszaczach oscylacyjnych chroni przed opryskaniem podczas zmiany ustawień spryskiwania. Łatwo je również podłączyć do węży ogrodowych.

Rechteckregner

Wysoka stabilność

Zraszacze wyposażono w szpile zapewniające stabilność nawet na nierównych powierzchniach.

Trockener Bereich

Wygodna przesłona

Przesłona chroni przed zmoczeniem podczas zmiany ustawień spryskiwania.

Komfortables Ausrichten

Regulacja wydatku wody

Łatwa w obsłudze, trwała, żółta przekładnia umożliwia regulację wydatku wody.

sprinkler breite

Regulowana szerokość spryskiwania

Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz.

Forma zraszania i model zraszacza

zraszacze_powierzchnia.jpg