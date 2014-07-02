Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie. 20 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Pistolet 2.645-105.0. Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2 2.645-006.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.