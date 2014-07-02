Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 20 m
Wąż ogrodowy 20 m. Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.
Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie. 20 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Pistolet 2.645-105.0. Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2 2.645-006.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.
Cechy i zalety
Standardowy wąż 20 m 1/2"
- Ideal set for beginners
System click
- Pasuje również do innych marek.
Pistolet spryskujący z regulowanym strumieniem
- Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0
- Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|20
|Średnica gwintu
|G3/4
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|2,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|360 x 360 x 100
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy