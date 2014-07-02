Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel

Pompa przeznaczona do zasysania wody z beczek i tłoczenia jej poprzez wąż do akcesoriów służących nawadnianiu. To wygodna alternatywa wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki.

Pompa umożliwia wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową. Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej. Przełącznik na klamrze mocującej umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej obniżając zużycie energii. Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyki.

Cechy i zalety
Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel: Elastyczna klamra mocująca
Elastyczna klamra mocująca
Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki.
Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel: Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem
Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem
Umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb.
Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel: Filtr wstępny
Filtr wstępny
Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Wąż, regulowana długość
  • Możliwość dopasowania do beczek o różnej wysokości.
Włącznik pływakowy
  • Reguluje pracę pompy w zależności od wysokości lustra wody w beczce.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 400
Maks. wydajność (l/h) < 3800
Wysokość tłoczenia (m) 11
Ciśnienie (bar) maks. 1,1
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 135 x 170 x 520

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość zamocowania
  • Regulowana długość węża
  • Filtr wstępny
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Zawór kontrolny
  • Proste definiowanie poziomu wyłączenia: tak
  • Włącznik pływakowy
Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel

Wideo

Zastosowania
  • Do podlewania ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej
Akcesoria
