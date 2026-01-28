Zrównoważona i niedroga: Pompa do beczek BP 2.000-18 Barrel to znakomite rozwiązanie do ogrodów bez dostępu do zasilania i doskonała alternatywa dla konewki. Kosztowna woda pitna jest oszczędzana dzięki darmowej, bogatej w składniki odżywcze wodzie deszczowej z beczki. Mocowanie do beczki zapewnia nie tylko doskonałe dopasowanie do różnych rodzajów beczek, ale także obsługę bezpieczną dla kręgosłupa, dzięki włącznikowi/wyłącznikowi, a także możliwości montażu akumulatora. Dzięki przezroczystej osłonie akumulatora, użytkownik ma idealny podgląd stanu naładowania akumulatora. Podczas podlewania wodą z beczki wąż nie będzie się zaginał, dzięki prowadnicy węża gwarantującej stały przepływ wody. W zależności od wymagań dla określonych zastosowań prowadnica węża może być ustawiona w 3 pozycjach: zamocowana na klik z lewej lub prawej strony akumulatora, bądź też luźno na wolnej powierzchni na krawędzi beczki. Dzięki niewielkim wymiarom lekka pompa może również być użytkowana w wąskich otworach beczek np. zbiorników IBC. Zintegrowany filtr wstępny zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami.