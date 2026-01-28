Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Zasilana akumulatorowo pompa do beczek BP 2.000-18 Barrel umożliwia wykorzystywanie cennej wody deszczowej z beczki również w ogrodach, które nie posiadają dostępu do zasilania. To pozwala zaoszczędzić nie tylko wodę pitną, ale także pieniądze.

Zrównoważona i niedroga: Pompa do beczek BP 2.000-18 Barrel to znakomite rozwiązanie do ogrodów bez dostępu do zasilania i doskonała alternatywa dla konewki. Kosztowna woda pitna jest oszczędzana dzięki darmowej, bogatej w składniki odżywcze wodzie deszczowej z beczki. Mocowanie do beczki zapewnia nie tylko doskonałe dopasowanie do różnych rodzajów beczek, ale także obsługę bezpieczną dla kręgosłupa, dzięki włącznikowi/wyłącznikowi, a także możliwości montażu akumulatora. Dzięki przezroczystej osłonie akumulatora, użytkownik ma idealny podgląd stanu naładowania akumulatora. Podczas podlewania wodą z beczki wąż nie będzie się zaginał, dzięki prowadnicy węża gwarantującej stały przepływ wody. W zależności od wymagań dla określonych zastosowań prowadnica węża może być ustawiona w 3 pozycjach: zamocowana na klik z lewej lub prawej strony akumulatora, bądź też luźno na wolnej powierzchni na krawędzi beczki. Dzięki niewielkim wymiarom lekka pompa może również być użytkowana w wąskich otworach beczek np. zbiorników IBC. Zintegrowany filtr wstępny zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami.

Cechy i zalety
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki): Zmienna pozycja wylotu węża, dostępne są 3 pozycje
Zmienna pozycja wylotu węża, dostępne są 3 pozycje
Idealne dopasowanie do każdego zastosowania.
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki): Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD: Pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii. Trwałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienną baterię można stosować we wszystkich urządzeniach platformy Kärcher Battery Power 18 V.
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki): Elastyczna klamra mocująca
Elastyczna klamra mocująca
Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki.
Lekka
  • Pompa pasuje do wąskich otworów (np.: zbiornika IBC).
Wąż, regulowana długość
  • Możliwość dopasowania do beczek o różnej wysokości.
Uchwyt akumulatora na beczce
  • Stabilne mocowanie akumulatora.
Zintegrowany włącznik w mocowaniu akumulatora
  • Przyjazny dla kręgosłupa, ergonomiczny sposób użytkowania, bez konieczności schylania się.
Prowadzenie węża
  • Zapobiega zaginaniu się węża, dzięki czemu zapewnia stały przepływ wody.
Filtr wstępny
  • Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Przezroczysta pokrywa
  • Idealny pogląd stanu naładowania akumulatora na wyświetlaczu LCD z technologią Real-Time.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 80
Maks. wydajność (l/h) < 2000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 20
Ciśnienie (bar) maks. 2
Głębokość zanurzenia (m) maks. 1,8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 173 x 135 x 316

Zakres dostawy

  • Uchwyt akumulatora na beczce
  • Regulowana długość węża
  • Prowadzenie węża

Wyposażenie

  • Możliwość zamocowania
  • Filtr wstępny
  • Zintegrowany włącznik / wyłącznik
  • Wyłącznik nadprądowy
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Do podlewania ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej
Akcesoria