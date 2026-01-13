Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S
Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Regulowany wydatek wody (0-maks). Obszar nawadniania do 320 m2.
Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania do 320 m2. Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Wyposażony w zdejmowane kolce. Nowe zraszacze Kärcher są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Posiadają zintegrowaną przesłonę chroniącą przed chlapaniem, ułatwiającą ustawianie urządzenia bez zmoknięcia. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.
Cechy i zalety
Ciągła regulacja zasięgu
- Precyzyjne podlewanie
Ucho do powieszenia urządzenia
- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Regulowana szerokość spryskiwania
- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Wygodne ustawianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m)
|12
|Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m)
|16
|Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m)
|5 - 16
|Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m)
|6 - 20
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|546 x 160 x 88
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Średnie i duże obszary
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.