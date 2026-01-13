Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S

Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Regulowany wydatek wody (0-maks). Obszar nawadniania do 320 m2.

Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania do 320 m2. Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Wyposażony w zdejmowane kolce. Nowe zraszacze Kärcher są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Posiadają zintegrowaną przesłonę chroniącą przed chlapaniem, ułatwiającą ustawianie urządzenia bez zmoknięcia. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.

Cechy i zalety
Ciągła regulacja zasięgu
  • Precyzyjne podlewanie
Ucho do powieszenia urządzenia
  • Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Regulowana szerokość spryskiwania
  • Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Wygodne ustawianie
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m) 12
Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m) 16
Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m) 5 - 16
Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m) 6 - 20
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 546 x 160 x 88
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Średnie i duże obszary
