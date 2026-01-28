Szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic to bardzo wytrzymała szorowarka jednodyskowe do różnorodnych zastosowań związanych z czyszczeniem posadzek. Z bezobsługowym nośnikiem planetarnym i mocnym silnikiem 1500 W.
Nasze bardzo wytrzymałe urządzenie jednodyskowe BDS 43/150 C Classic oferuje doskonały stosunek ceny do wydajności i jest bardzo wszechstronne do gruntownego czyszczenia posadzek. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1500 W nadaje się zarówno do twardych i elastycznych posadzek, jak i wykładzin tekstylnych, a także do szlifowania zużytych parkietów. Dzięki szerokości roboczej 430 mm idealnie nadaje się do większości zastosowań w zakresie czyszczenia budynków, a bezobsługowy nośnik planetarny wykonany z wytrzymałych metalowych kół zębatych zapewnia długą żywotność oraz znacznie mniejsze zużycie i niższe koszty konserwacji w porównaniu z przekładnią pasową. W zestawie znajduje się również talerz napędowy padów.
Cechy i zalety
Mocny napędSolidna budowa. Wiele różnorodnych zastosowań. Niskie koszty operacyjne.
Wytrzymała przekładnia planetarnaWykonany z wytrzymałych metalowych kół zębatych. Zmniejszone zużycie i koszty serwisowania w porównaniu z przekładnią pasową. Wyższy moment w porównaniu do tradycyjnego napędu pasowego. Cichy, trwały i bezobsługowy.
Prosta obsługaProstota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca.
Zintegrowane gniazdo zasilania
- Do podłączenia do jednostki ssącej, która redukuje zapylenie.
- Zwiększa wydajność czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Wysokość głowicy (mm)
|90
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|150
|Nacisk szczotki (kg)
|43
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|44,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|940 x 430 x 1105
Zakres dostawy
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 10 l
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Zastosowania
- Idealny dla firm oferujących usługi sprzątające w budynkach użytku publicznego lub biurach.
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
