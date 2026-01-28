Nasze bardzo wytrzymałe urządzenie jednodyskowe BDS 43/150 C Classic oferuje doskonały stosunek ceny do wydajności i jest bardzo wszechstronne do gruntownego czyszczenia posadzek. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1500 W nadaje się zarówno do twardych i elastycznych posadzek, jak i wykładzin tekstylnych, a także do szlifowania zużytych parkietów. Dzięki szerokości roboczej 430 mm idealnie nadaje się do większości zastosowań w zakresie czyszczenia budynków, a bezobsługowy nośnik planetarny wykonany z wytrzymałych metalowych kół zębatych zapewnia długą żywotność oraz znacznie mniejsze zużycie i niższe koszty konserwacji w porównaniu z przekładnią pasową. W zestawie znajduje się również talerz napędowy padów.