Szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic to bardzo wytrzymała szorowarka jednodyskowe do różnorodnych zastosowań związanych z czyszczeniem posadzek. Z bezobsługowym nośnikiem planetarnym i mocnym silnikiem 1500 W.

Nasze bardzo wytrzymałe urządzenie jednodyskowe BDS 43/150 C Classic oferuje doskonały stosunek ceny do wydajności i jest bardzo wszechstronne do gruntownego czyszczenia posadzek. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1500 W nadaje się zarówno do twardych i elastycznych posadzek, jak i wykładzin tekstylnych, a także do szlifowania zużytych parkietów. Dzięki szerokości roboczej 430 mm idealnie nadaje się do większości zastosowań w zakresie czyszczenia budynków, a bezobsługowy nośnik planetarny wykonany z wytrzymałych metalowych kół zębatych zapewnia długą żywotność oraz znacznie mniejsze zużycie i niższe koszty konserwacji w porównaniu z przekładnią pasową. W zestawie znajduje się również talerz napędowy padów.

Cechy i zalety
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic: Mocny napęd
Mocny napęd
Solidna budowa. Wiele różnorodnych zastosowań. Niskie koszty operacyjne.
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic: Wytrzymała przekładnia planetarna
Wytrzymała przekładnia planetarna
Wykonany z wytrzymałych metalowych kół zębatych. Zmniejszone zużycie i koszty serwisowania w porównaniu z przekładnią pasową. Wyższy moment w porównaniu do tradycyjnego napędu pasowego. Cichy, trwały i bezobsługowy.
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Prostota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca.
Zintegrowane gniazdo zasilania
  • Do podłączenia do jednostki ssącej, która redukuje zapylenie.
  • Zwiększa wydajność czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Wysokość głowicy (mm) 90
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 150
Nacisk szczotki (kg) 43
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 44,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 940 x 430 x 1105

Zakres dostawy

  • Talerz napędowy

Wyposażenie

  • Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 10 l
  • Zasilanie sieciowe

Zastosowania
  • Idealny dla firm oferujących usługi sprzątające w budynkach użytku publicznego lub biurach.
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

