Małe szorowarki - Klasa Kompakt
Małe szorowarki Kärcher powstały z myślą o niewielkich zakładach produkcyjnych, firmach i punktach usługowych. To sprzęt stworzony do pracy tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a czystość ma znaczenie. Kompaktowa budowa i nowoczesna technologia sprawiają, że sprzątanie przebiega szybko, wygodnie i z doskonałym efektem.
Kompaktowa szorowarka do podłóg – dlaczego warto?
Utrzymanie czystości w miejscach o dużym natężeniu ruchu może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy liczy się szybkość i skuteczność sprzątania. Oto funkcje małych szorowarek podłogowych, które przemawiają za ich zakupem:
Duża moc i skuteczność – bez kompromisów!
Nie masz czasu na mozolne szorowanie podłóg? Mała szorowarka Kärcher wyposażona jest w precyzyjnie dociskające szczotki, które skutecznie usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia, w tym plamy po oleju, ślady po butach, tłuste substancje, drobinki piasku, czy kurz. Dzięki technologii równomiernego rozprowadzania wody i detergentów podłogi pozostają czyste bez smug i nadmiernej wilgoci.
Zależy Ci na dokładnym czyszczeniu fug i nierównych powierzchni? W takim razie najlepiej sprawdzi się profesjonalna szorowarka do podłóg ze szczotkami walcowymi (seria BR). Natomiast dla gładkich podłóg najlepsze będą szczotki dyskowe (seria BD).
Lekkość i mobilność – czyszczenie bez ograniczeń
Małe szorowarki do podłóg Kärcher są kompaktowe i zwrotne, co oznacza, że łatwo nimi manewrować w ciasnych przestrzeniach. Możesz bez problemu dotrzeć pod stoły, między regały czy do narożników. Modele bateryjne zapewniają pełną swobodę ruchu.
Prosta obsługa – bez zbędnych komplikacji
Nie chcesz tracić czasu na naukę obsługi sprzętu? Nasze urządzenia mają intuicyjny panel sterowania, dzięki któremu każdy poradzi sobie z uruchomieniem i dostosowaniem parametrów. Wystarczy kilka przycisków i szorowarka kompaktowa do sprzątania działa!
Oszczędność wody i detergentów – sprzątanie bez strat
Dzięki innowacyjnemu systemowi dozowania szorowarki Kärcher zużywają nawet 85% mniej wody niż tradycyjne metody czyszczenia! Oznacza to mniejsze rachunki i bardziej ekologiczne sprzątanie. Taka szorowarka do podłóg w przedsiębiorstwie to praktyczne i funkcjonalne urządzenie.
Łatwa konserwacja – dłuższa żywotność urządzenia
Obawiasz się skomplikowanej pielęgnacji? Kärcher zaprojektował swoje małe szorowarki tak, aby czyszczenie zbiorników, filtrów oraz szczotek było szybkie i wygodne. Dzięki temu sprzęt posłuży Ci przez lata.
Modele małych szorowarek do podłóg Kärcher
Wybór odpowiedniego modelu szorowarki zależy od rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia. Szorowarki Kärcher są podzielone na dwie główne serie – BR i BD, które różnią się zastosowaniem szczotek.
Modele z serii BR świetnie radzą sobie z nierównymi powierzchniami i fugami, natomiast seria BD sprawdzi się na gładkich podłogach, gdzie liczy się precyzyjne i delikatne czyszczenie.
Seria BR – do wymagających powierzchni
Modele BR wykorzystują walcowe szczotki, które świetnie sprawdzają się na nierównych podłogach, powierzchniach z fugami i antypoślizgową powłoką. Popularne modele to:
- BR 30/4 C – mała szorowarka do podłóg, idealna do niewielkich pomieszczeń.
- BR 30/4 C Bp – wersja bezprzewodowa zapewniająca swobodę pracy.
- BR 40/10 C Adv – większa i bardziej wydajna, do intensywnych zastosowań.
Seria BD – do gładkich podłóg
Jeśli masz do czynienia z delikatniejszymi powierzchniami, takimi jak winyl czy drewno, najlepszym wyborem będzie seria BD. Modele te są wyposażone w talerzowe szczotki dyskowe, które zapewniają równomierny docisk i precyzyjne czyszczenie bez ryzyka uszkodzeń. Popularne modele:
- BD 38/12 C Bp – mała maszyna czyszcząca do podłóg zasilana bateryjnie (czas pracy do 50 min, szerokość robocza 380 mm), świetna do biur i sklepów.
- BD 43/25 C – wytrzymały model o szerokości 43 cm i zbiorniku 25 l, dedykowany do średnich i dużych powierzchni.
Jak dbać o małą szorowarkę, żeby działała latami?
- Czyść zbiorniki i filtry – zapobiega to osadzaniu się brudu i nieprzyjemnym zapachom.
- Kontroluj szczotki i pady – regularna wymiana zapewnia skuteczność czyszczenia.
- Sprawdzaj stan uszczelek i przewodów – unikniesz niespodziewanych wycieków i usterek.
- Przechowuj sprzęt w suchym miejscu – zabezpieczysz go przed wilgocią i uszkodzeniami.
Małe szorowarki automatyczne Kärcher – profesjonalna czystość w kompaktowym wydaniu
W ofercie Kärcher znajdziesz szorowarki do małych powierzchni, czyli urządzenia, które doskonale sprawdzają się w sklepach, biurach, szkołach czy hotelach. Są zaprojektowane tak, by poradzić sobie zarówno z typowymi zabrudzeniami (np. kurz i piasek), jak i tymi trudniejszymi do usunięcia m.in. w postaci plamy po oleju, śladów po tłustych substancjach czy butach. Małe szorowarki do podłóg Kärcher pozwalają utrzymać wysoki poziom higieny i estetyki przy minimalnym wysiłku organizacyjnym.
Małe szorowarki Kärcher – rodzaje
Małe szorowarki Kärcher różnią się sposobem pracy szczotek i przeznaczeniem do konkretnych typów powierzchni. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy głównie od rodzaju podłogi, stopnia zabrudzenia i oczekiwanego efektu czyszczenia:
- Szorowarki z walcowymi szczotkami – urządzenia czyszczące do ciasnych przestrzeni. Najlepiej sprawdzają się na nierównych podłogach, płytkach z fugami i powierzchniach o antypoślizgowej strukturze. Dokładnie usuwają brud z zagłębień i skutecznie radzą sobie z trudniejszymi zabrudzeniami, np. tłustymi plamami czy resztkami materiałów produkcyjnych
- Szorowarki z tarczowymi szczotkami – to mobilne maszyny do mycia podłóg przeznaczone do gładkich powierzchni, gdzie potrzebne jest precyzyjne i delikatne czyszczenie. Doskonale radzą sobie z podłogami z winylu, kamienia, paneli czy lakierowanego drewna, zapewniając równomierny docisk i lśniący efekt bez ryzyka zarysowań.
Szorowarki jednotarczowe o niewielkich rozmiarach stanowią osobny typ maszyn wykorzystywanych głównie do czyszczenia, polerowania lub usuwania powłok ochronnych.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze małej szorowarki?
Wybierając urządzenie kompaktowe Kärcher, warto rozważyć:
- Rodzaj powierzchni – Do nierównych podłóg z fugami wybierz szczotki walcowe, które lepiej usuwają brud i tłuste plamy. Do gładkich powierzchni stosuj szczotki tarczowe, które czyszczą równomiernie i delikatnie.
- Powierzchnia i manewrowanie – im bardziej ograniczona przestrzeń, tym bardziej kompaktowa i zwrotna powinna być maszyna.
- Rodzaj zasilania – dla miejsc bez łatwego dostępu do gniazdka warto rozważyć model bateryjny.
- Wydajność i czas pracy – w miejscach intensywnego użytkowania wybierz urządzenie z większą pojemnością zbiornika i mocniejszym napędem.
Małe szorowarki automatyczne Kärcher to praktyczne rozwiązanie dla sklepów, biur, hoteli czy warsztatów. Sprawdzają się tam, gdzie liczy się czystość, ale przestrzeń jest ograniczona. Są wygodne w obsłudze, skuteczne i poręczne, dzięki czemu pozwalają szybko utrzymać podłogi w idealnym stanie każdego dnia.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem lub eksploatacją szorowarki Kärcher, oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Dzięki nim dowiesz się więcej o kosztach, konserwacji oraz wydajności tych urządzeń.
Ile kosztuje szorowarka do małych powierzchni Kärcher?
Koszt małej szorowarki do podłóg zależy od modelu – kompaktowe wersje zaczynają się od około 5000 zł, a większe, profesjonalne urządzenia mogą kosztować ponad 15 000 zł.
Jak dbać o szorowarkę, aby służyła latami?
Regularnie czyść zbiorniki i filtry, sprawdzaj stan szczotek oraz przechowuj sprzęt w suchym miejscu.
Czy szorowarka Kärcher nadaje się do każdej podłogi?
Tak, ale ważne jest dobranie odpowiedniego modelu do powierzchni – seria BR sprawdzi się na nierównych podłogach, a BD na gładkich.
Jak długo działa szorowarka na baterii?
Modele bateryjne pracują średnio od 30 do 60 minut na jednym ładowaniu, w zależności od pojemności akumulatora.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.