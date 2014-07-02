Myjki ciśnieniowe przemysłowe Kärcher UHP
Myjki ultrawysokociśnieniowe przemysłowe Kärcher UHP to wysokiej jakości sprzęt dla profesjonalistów. Oferują niezrównaną wydajność i trwałość w najcięższych warunkach pracy. Myjka przemysłowa Kärcher UHP to doskonałe rozwiązanie m.in. dla branży budowlanej, gdzie wymagane są mocne, niezawodne urządzenia. Myjka ciśnieniowa przemysłowa Kärcher UHP skutecznie radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń, zapewniając czystość i efektywność pracy. Myjki wysokociśnieniowe przemysłowe Kärcher to połączenie mocy i mobilności.
UHP klasa kompakt
Urządzenia UHP w klasie kompakt. Dobre parametry pracy pozwalają na skuteczne i łatwe usuwanie uporczywych zabrudzeń. Doskonale sprawdzają się w profesjonalnych zastosowaniach.
