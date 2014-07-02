Myjki ciśnieniowe stacjonarne Kärcher
Myjki stacjonarne Kärcher to profesjonalne urządzenia o zastosowaniach dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe zarówno z podgrzewania wody jak i bez, doskonale sprawdzają się w pracy z jednym lub kilkoma punktami odbioru. Myjka ciśnieniowa stacjonarna Kärcher to gwarancja niezawodności i długowieczności. Idealna dla firm, warsztatów oraz innych miejsc, gdzie czystość odgrywa kluczową rolę. Odkryj zalety stacjonarnych myjek ciśnieniowych Kärcher.
Z podgrzewaniem wody
Stacjonarne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody (olejowym lub gazowym) zapewniają wysoką wydajność czyszczenia i maksymalną efektywność.
Bez podgrzewania wody
Przy pomocy stacjonarnych myjek ciśnieniowych bez podgrzewania wody czyszczenie można przeprowadzić zarówno z wykorzystaniem wody zimnej jak i podgrzanej opcjonalnie do 85°C.
Nagrzewnice wody
Gdy brak jest gorącej wody w kanalizacji i nie można wstawić ogrzewania olejowego względnie gazowego, używa się elektrycznych grzejników przepływowych.
