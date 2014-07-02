Profesjonalne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher HDS
Myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher HDS to doskonałe narzędzie do skutecznego i szybkiego usuwania brudu. Myjka na ciepłą wodę Kärcher doskonale sprawdzi się w motoryzacji, rolnictwie czy budownictwie. Kärcher na gorącą wodę to wydajne urządzenie, które poradzi sobie z najtrudniejszymi zanieczyszczeniami. Myjka na gorącą wodę Kärcher to gwarancja wysokiej jakości i trwałości. Myjka Kärcher z podgrzewaniem wody to inwestycja, która szybko się zwraca. Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę Kärcher HDS to wybór specjalistów.
Klasa super
Ceniona jest za wysoką wydajność ciśnienia i wyposażenie, zapewniające maksymalną wygodę obsługi, Urządzenia są wykorzystywane m.in. w motoryzacji, rolnictwie, budownictwie.
Klasa średnia
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące tej klasy cechuje wysoka efektywność i doskonałe wyposażenie. Urządzenia klasy średniej przeznaczone są do prac w rolnictwie, motoryzacji, budownictwie.
Klasa kompakt
Czyszczenie pojazdów i mycie silników lub usuwanie zanieczyszczeń ze schodów zewnętrznych. Wysokie ciśnienie gorącej wody do 180 barów i 900 l/h. To nowa klasa kompaktowa.
Klasa upright
Mobilne urządzenia czyszczące z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Polecane firmom sprzątajacym, rzemieślniczym oraz warsztatom samochodowym.
Klasa specjalistyczna
Urządzenia z elektrycznym podgrzewaniem wody przeznaczone do miejsc gdzie wymogiem jest praca bez emisji spalin – w łaźniach, szpitalach, kuchniach lub na pływalniach.
Z silnikiem spalinowym
Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo i z podgrzewaniem wody przeznaczone są do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
HDS Trailer
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody wyróżniające się optymalną konstrukcją pod względem masy i zajmowanej przestrzeni. Niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania. Konfigurowalne, wydajne, niezawodne i łatwe w wykorzystaniu. Dostępne w wersji montowanej na przyczepie lub jako urządzenia stacjonarne.
Szukasz sposobu na szybkie i skuteczne usuwanie mocnych zabrudzeń? Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody Kärcher HDS doskonale nadaje się do tego zadania. Wykorzystuje gorącą wodę pod wysokim ciśnieniem. Sprawdzi się w zakładzie produkcyjnym, w warsztacie samochodowym, czy też na placu budowy. W ofercie Kärcher znajdziesz szeroki wybór modeli przeznaczonych do rozmaitych zastosowań.
Technologia podgrzewania wody w myjkach HDS
Myjka ciśnieniowa z podgrzewaczem wody sprawia, że czyszczenie jest szybsze, łatwiejsze i dużo skuteczniejsze niż przy użyciu tylko zimnej wody. Bez problemu usuwa tłuste plamy, oleje i zaschnięty brud.
Co ważne, masz pełną kontrolę nad temperaturą wody, więc łatwo dopasujesz ją do konkretnego rodzaju zabrudzenia i powierzchni. Im trudniejszy do usunięcia brud, tym wyższą temperaturę ustawiasz. Dzięki gorącej wodzie zużywasz mniej detergentów, co jest korzystne nie tylko dla portfela, ale i środowiska.
Zalety korzystania z myjki z podgrzewaniem wody Kärcher HDS
Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody Kärcher HDS to sprzęt ceniony za wiele praktycznych rozwiązań. Są to między innymi:
- Regulacja temperatury – możesz dopasować ciepło wody do rodzaju zabrudzeń i powierzchni. Gdy czyścisz delikatne elementy – zmniejsz temperaturę. W przypadku trudnego do usunięcia brudu – podkręć moc!
- Szybkość i skuteczność – kto ma czas na wielogodzinne szorowanie? Gorąca woda skutecznie rozpuszcza tłuszcze i oleje, co pozwala na znacznie szybsze i efektywniejsze czyszczenie w porównaniu do tradycyjnych metod, które wymagają ręcznego szorowania.
- Ograniczone użycie chemii – gorąca woda eliminuje konieczność stosowania silnych detergentów, co nie tylko obniża koszty, ale również zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
- Certyfikaty – myjki ciśnieniowe Kärcher posiadają wiele certyfikatów potwierdzających ich wysoką jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami. Jest to między innymi certyfikat VDA, który gwarantuje bezpieczeństwo mycia pojazdów i ochronę lakieru. Natomiast serwisy partnerskie Kärcher posiadają certyfikaty klasy A, co świadczy o najwyższym poziomie obsługi i napraw. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że korzystają z profesjonalnych urządzeń.
- Lepsza higiena – wysoka temperatura działa jak naturalny środek dezynfekujący, eliminując bakterie i drobnoustroje bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących. Dzięki temu czyszczone powierzchnie są nie tylko czyste, ale i bezpieczne dla zdrowia użytkowników.
- Ochrona czyszczonych powierzchni – gorąca woda w połączeniu z wysokim ciśnieniem usuwa zabrudzenia bez konieczności intensywnego szorowania, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia delikatnych materiałów. Dzięki temu zachowujesz estetykę i trwałość powierzchni na dłużej.
Dostępne modele myjek Kärcher HDS
W ofercie Kärcher znajdziesz różne klasy myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody, które są dostosowane do rozmaitych potrzeb i zastosowań. Oto modele myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody, jakie oferujemy:
- Klasa super – myjka ciśnieniowa przemysłowa z podgrzewaniem do intensywnego użytku w motoryzacji, rolnictwie i budownictwie.
- Klasa średnia – wydajne urządzenia dla branż technicznych i rolniczych.
- Klasa kompakt – lekkie myjki do pojazdów i powierzchni zewnętrznych.
- Klasa upright – mobilne, pionowe urządzenia dla firm sprzątających.
- Klasa specjalistyczna – z elektrycznym podgrzewaniem do wnętrz.
- Z silnikiem spalinowym – do pracy bez dostępu do prądu.
- HDS Trailer – wydajne myjki na przyczepach lub stacjonarne.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa na gorącą wodę, taka jak Kärcher HDS, zapewnia dużą moc i ciśnienie robocze do 250 barów. W przypadku modeli domowych wartość ta wynosi zaledwie 100-150 barów. Gorąca woda pod dużym ciśnieniem znacząco poprawia skuteczność czyszczenia i ułatwia usuwanie trudnych zabrudzeń.
Profesjonalne modele mają także znacznie większą wydajność (do 1300 l/h), niż urządzenia domowe. Przyspiesza to pracę, a ich solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność. Modele domowe sprawdzą się do mycia samochodu, ale nie poradzą sobie z zaschniętym błotem na maszynach budowlanych.
Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę – czym się kierować przy wyborze?
Jeśli szukasz odpowiedniego modelu, warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych czynników. Oto najważniejsze funkcje myjek ciśnieniowych z podgrzewaniem wody:
- Ciśnienie robocze – określa siłę strumienia wody. Tym wyższe ciśnienie, tym skuteczniejsze jest usuwanie uporczywych zabrudzeń.
- Temperatura wody – myjki Kärcher HDS umożliwiają regulację temperatury. To przydatna funkcja w codziennym użytkowaniu.
- Wydajność w l/h – im wyższa, tym szybciej umyjesz duże powierzchnie.
- Zużycie paliwa lub energii – istotne w przypadku myjek zasilanych spalinowo.
- Typ zasilania – elektryczne myjki sprawdzą się w warsztatach i halach, natomiast modele spalinowe sprawdzają się podczas pracy w terenie.
- Długość węża ciśnieniowego – wpływa na zasięg pracy urządzenia. Dłuższy wąż pozwala na swobodniejsze manewrowanie bez konieczności częstego przestawiania myjki.
- Rodzaj dysz i lance – można stosować różne końcówki (np. dysze rotacyjne, płaskie turbo). Pozwala to dostosować strumień wody do różnych rodzajów zabrudzeń i powierzchni.
Wybrane myjki ciśnieniowe Kärcher HDS z podgrzewaniem wody dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym Kärcher.pl:
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Koszty zakupu i konserwacji profesjonalnej myjki podgrzewającej wody – najczęściej zadawane pytania
Koszt myjki HDS Kärcher HDS może wydawać się sporym wydatkiem. Mimo wyższej ceny początkowej, niższe zużycie detergentów i szybsze czyszczenie mogą obniżyć koszty eksploatacyjne. W zależności od intensywności użytkowania, zwrot inwestycji może nastąpić w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy. Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody Kärcher HDS jest trwała i niezawodna. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu i konserwacji myjek marki Kärcher:
Jak często należy wymieniać filtry w myjce HDS?
Filtry powinny być wymieniane regularnie, w zależności od intensywności użytkowania – zazwyczaj co kilka miesięcy.
Jakie są najczęstsze usterki i jak ich uniknąć?
Do najczęstszych problemów należą osadzanie się kamienia wewnątrz myjki i przegrzewanie się silnika. Aby temu zapobiec, zaleca się stosowanie odpowiedniej jakości wody i regularne czyszczenie układu.
Czy myjki ciśnieniowe Kärcher HDS wymagają przeglądów serwisowych?
Tak, zaleca się okresowe przeglądy, szczególnie w przypadku intensywnie eksploatowanych urządzeń. Pomaga to uniknąć kosztownych napraw i przedłużyć żywotność myjki.
Czy mogę używać myjki HDS w niskich temperaturach?
Tak, ale należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu urządzenia przed zamarznięciem, np. poprzez stosowanie środków antyzamarzających lub przechowywanie myjki w ciepłym miejscu.
Jakie detergenty można stosować z myjką HDS?
Najlepiej używać środków czyszczących rekomendowanych przez Kärcher, które są dostosowane do systemu podgrzewania i wysokiego ciśnienia, a jednocześnie przyjazne dla środowiska.
Jeśli masz inne pytania dotyczące użytkowania myjki ciśnieniowej Kärcher HDS, zajrzyj do instrukcji obsługi lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Kärcher.