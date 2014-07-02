Klasa upright - Profesjonalne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher

Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher z podgrzewaniem wody klasy upright to kompaktowe urządzenia o pionowej konstrukcji, które są doskonale mobilne. Myjki wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher klasy upright są polecane firmom sprzątającym, rzemieślniczym oraz warsztatom samochodowym. Myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher klasy upright to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wydajność i mobilność.

0 Produkty
Kärcher Klasa upright – doskonale mobilne.

