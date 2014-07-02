Myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody Kärcher HD
Myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody Kärcher HD to niezawodne urządzenia do usuwania zanieczyszczeń dedykowane dla profesjonalistów z różnych branż. Wykorzystywane w budownictwie, rolnictwie czy zakładach komunalnych, zapewniają oczekiwane rezultaty czyszczenia. Kärcher HD to kompaktowe, lekkie i mobilne urządzenia, które mogą pracować zarówno w pionie, jak i poziomie, zapewniają wysoką efektywność i są przystosowane do pracy w trudnym terenie. Wybór myjki wysokociśnieniowej Kärcher HD to gwarancja satysfakcji z zakupu i efektywnego czyszczenia.
Klasa super
Właściwy wybór do codziennego usuwania dużych ilości zanieczyszczeń w ciężkich warunkach pracy – w budownictwie, rolnictwie, zakładach komunalnych.
Klasa średnia
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy średniej o dużej wydajności tłoczenia i wysokim ciśnieniu zapewnią oczekiwane rezultaty czyszczenia, nawet w przypadku uciążliwego brudu.
Klasa kompakt
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące tej klasy cechuje wysoka efektywność, kompaktowe wymiary i niewielki ciężar. Do szybkiego i dokładnego czyszczenia w rolnictwie, motoryzacji, transporcie.
Klasa ekspercka
Solidna konstrukcja, wysokiej jakości komponenty, długa żywotność, niezawodne działanie i prosta obsługa: urządzenia wysokociśnieniowe skoncentrowane na tym, co najważniejsze – łączą wymagania profesjonalnych użytkowników z wyjątkowo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki temu idealnie nadają się do spontanicznego użytku na budowach i w warsztatach.
Klasa mobilna
Kompaktowe, lekkie i mobilne urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody. Mogą pracować zarówno w pionie jak i w poziomie.
Klasa specjalistyczna
Urządzenia tej klasy są szczególnie przystosowane do pracy w trudnym terenie i usuwania bardzo ciężkich zanieczyszczeń. Urządzenia są zwrotne i dostosowane do podnoszenia dźwigiem.
Z silnikiem spalinowym
Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo i z podgrzewaniem wody przeznaczone są do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
Urządzenia ultrawysokociśnieniowe Cage
Urządzenia Cage zaprojektowane z myslą o pracy w szczególnie trudnych warunkach. Solidna konstrukcja oparta na ramie gwarantuje wysoką odporność mechaniczną na uszkodzenia. Pierwszy wybór jako urządzenie do profesjonalnego użytku w branży budowlanej. Niezależnie od tego, czy jest to wersja zasilana silnikiem spalinowym czy elektrycznym.
Wielofunkcyjne urządzenie myjące
Nowa technologia czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i kuchennych.
HD-Trailer
Wydajne silniki benzynowe lub diesel i 1000-litrowy zbiornik na wodę zapewniają pełną wydajność pracy urządzenia przez co najmniej godzinę. Indywidualne opcje konfiguracji zapewniają ogromny zakres zastosowań.
Przemysłowe myjki ciśnieniowe Kärcher HD – jakie są ich zalety?
Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher HD to wszechstronne urządzenia, przeznaczone do codziennej walki z zanieczyszczeniami nawet w trudnych warunkach. Kompaktowe i lekkie modele klasy mobilnej sprawdzą się do szybkiej i precyzyjnej pracy w warsztatach samochodowych, małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych. Z kolei solidne konstrukcje Cage są idealnym rozwiązaniem na placach budowy, gdzie liczy się wytrzymałość i efektywność. Myjki ciśnieniowe HD dostępne są również w wersjach zasilanych silnikiem spalinowym, co umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i bieżącej wody.
Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher HD to urządzenia wyposażone w szereg funkcji, dzięki którym ich użytkowanie jest maksymalnie wydajne, a zarazem łatwe i bezpieczne. Jakie są ich najważniejsze atuty?
- Innowacyjne rozwiązania – profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher wyposażone są w dyszę rotacyjną Vibrasoft, która redukuje wibracje i hałas nawet o 30%. Atutem jest również technologia EASY!Force zmniejszająca do zera siłę niezbędną do utrzymania spustu pistoletu. Dodatkowo system łagodnego rozruchu chroni układ elektryczny przed niespodziewanymi utratami prądu.
- Duża wydajność pracy – wysoki wydatek wody (nawet do 2500 l/h) sprawia, że myjka ciśnieniowa Kärcher HD jest w stanie szybko i skutecznie uporać się nawet z zastarzałym brudem.
- Łatwość użytkowania – profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher HD zaprojektowano tak, by ich użytkownik osiągnął maksimum efektów przy minimum wysiłku. Pomagają w tym m.in. automatyczne systemy redukcji ciśnienia oraz szybkozłączki EASY!Lock, które w porównaniu do połączeń śrubowych skracają czas obsługi urządzenia nawet 5-krotnie.
- Część modeli przeznaczona jest do pracy zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej. Zmontowaną lancę i pistolet możesz przechowywać pionowo, bez każdorazowego demontażu.
Myjka ciśnieniowa bez podgrzewania wody – klasy i zastosowanie produktów marki Kärcher
Niezawodne i przeznaczone dla profesjonalistów, przemysłowe myjki ciśnieniowe Kärcher dostępne są w kilku klasach.
- Klasa super – to urządzenia z wolnoobrotowymi silnikami chłodzonymi wodą i powietrzem, z tłokami z powłoką ceramiczną i mosiężną głowicą cylindrów. Kompaktowa, pionowa budowa sprawia, że są niezastąpione np. w rolnictwie, budownictwie czy przemyśle.
- Klasa średnia – urządzenie wysokociśnieniowe tej klasy opracowano z myślą o zastosowaniu do usuwania uciążliwego brudu np. z pojazdów rolniczych czy przemysłowych. Dostępne są również myjki o ciśnieniu roboczym 150 barów i przepływie wody 600 l/h, przeznaczone dla malarzy i osób czyszczących elewacje.
- Klasa kompakt – lekkie i poręczne, do codziennego użytku w rolnictwie, motoryzacji czy transporcie. Wyposażone w zintegrowane uchwyty, ułatwiające przemieszczanie się z myjką i jej transport.
- Klasa ekspercka – intuicyjne i proste w obsłudze, dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi idealnie nadają się m.in. do czyszczenia maszyn i narzędzi na placu budowy, a także murów, ścieżek i pawilonów.
- Klasa mobilna – myjka wysokociśnieniowa Kärcher wymagająca minimalnej przestrzeni roboczej, pracująca w pozycji leżącej lub stojącej. Doskonała np. do czyszczenia fasad, ścian i podłogi. Sprawdzi się również do mycia samochodów i maszyn.
- Klasa specjalistyczna – urządzenia do usuwania najcięższych zanieczyszczeń w bardzo trudnym terenie. Dostosowane do podnoszenia i transportu dźwigiem. Polecane do użytkowania m.in. w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie.
Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher HD szczególnego przeznaczenia
Szeroka oferta myjek wysokociśnieniowych HD Kärcher obejmuje również urządzenia wyposażone m.in. w pompy korbowodowe i silniki spalinowe, które zapewniają swobodę pracy niezależnie od dostępu do prądu. Moc dająca możliwość tłoczenia 900 l wody/h przy ciśnieniu roboczym do 250 bar daje pewność, że myjka poradzi sobie nawet z mocno zabrudzonymi powierzchniami.
Kolejne warte uwagi rozwiązania to urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym lub elektrycznym typu Cage. Dzięki solidnej konstrukcji ramy mają wysoką odporność mechaniczną na uszkodzenia. Nadają się do załadunku za pomocą żurawia. Działają w zakresie od 350 do 500 bar.
Myjki ciśnieniowe HD Trailer to propozycja firmy Kärcher dla osób, którym zależy na sprzęcie czyszczącym w dosłownie każdych warunkach – również bez dostępu do bieżącej wody i źródła prądu. Jest to możliwe dzięki silnikom benzynowym lub diesel i 1000-litrowemu zbiornikowi na wodę. Myjki-przyczepy z tej serii mogą być skonfigurowane jako wariant stacjonarny lub do montażu na pojeździe.
Wybrane myjki ciśnieniowe Kärcher HD bez podgrzewania wody dostępne w promocyjnej cenie w sklepie internetowym Kärcher.pl:
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.