Profesjonalne odkurzacze parowe
Profesjonalne odkurzacze parowe łączą w sobie funkcje parownicy z funkcjami odkurzacza na sucho-mokro. Pozwalają to na jednoczesne czyszczenie silnie zabrudzonych powierzchni i odsysanie wody wraz z rozpuszczonym brudem. Dzięki temu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie czysta i sucha.
Jak działają profesjonalne odkurzacze parowe Kärcher?
Profesjonalne parownice i odkurzacze parowe Kärcher to zaawansowane urządzenia, które dokładnie czyszczą, a dzięki mocy pary wodnej — także dezynfekują wszelkie powierzchnie gładkie. Harmonijnie łączą zalety uniwersalnego odkurzacza na sucho i mokro z zaletami profesjonalnej parownicy.
Dzięki swojej konstrukcji profesjonalny odkurzacz podczas jednego przejścia roboczego skutecznie usuwa zabrudzenia (także te uporczywe i trudne do wyczyszczenia) i odsysa wodę z rozpuszczonym brudem. Funkcja gorącej pary wodnej sprawia, że niszczy także drobnoustroje, bakterie i wirusy — bez konieczności stosowania agresywnych środków chemicznych. Po zakończeniu sprzątania powierzchnie są higienicznie czyste i suche.
Profesjonalne odkurzacze parowe Kärcher są nie tylko szybkie, skuteczne i precyzyjne, ale również niezwykle łatwe w obsłudze. Oto najważniejsze funkcje parownicy z odkurzaczem.
- Profesjonalny odkurzacz czyści i odsysa w jednym przejściu roboczym. Dzięki temu sprzątanie trwa krócej, a użycie innych akcesoriów do mycia i dezynfekcji powierzchni nie jest potrzebne.
- Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami ułatwia wybór odpowiedniego programu.
- Kontrolki i wyświetlacz informują o statusie urządzenia oraz o ewentualnych usterkach.
- Operator może sterować najważniejszymi funkcjami, takimi jak regulacja wody/pary i włączenie/wyłączanie odsysania przy pomocy pokrętła na rękojeści. Pozwala to na elastyczne sterowanie pracą maszyny w trakcie czyszczenia.
- Aby dostosować parametry urządzenia do specyfiki czyszczonych powierzchni, operator może regulować temperaturę pary wodnej (od gorącej pary po wodę) oraz ilość pary wodnej.
- Zbiornik na wodę można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby, co pozwala zachować ciągłość pracy i uniknąć przestojów.
Dostępna w standardowym wyposażeniu ssawka podłogowa pozwala wygodne czyszczenie podłogi, wykładziny, dywany. Dysza ręczna umożliwia precyzyjne wyczyszczenie także niewielkich elementów (np. fug), dotarcie do trudno dostępnych miejsc, odświeżanie tapicerki samochodowej czy mebli tapicerowanych. Bez użycia środków chemicznych.
Profesjonalne odkurzacz parowe Kärcher — zastosowania
Profesjonalne odkurzacze parowe Kärcher to całkowicie nowe urządzenia, które ułatwiają profesjonalne sprzątanie i skracają jego czas, przy zachowaniu najlepszych efektów. Sprostają najbardziej wymagającym zadaniom wędzie tam, gdzie skuteczne czyszczenie i dezynfekcja są priorytetem. Z powodzeniem radzą sobie z usuwaniem szczególnie uciążliwych zabrudzeń, takich jak: tłuste osady, kamień wapienny, zaschnięty film olejowy, osady z mydła, czy przypalony tłuszcz.
Odkurzanie parowe znajduje zastosowanie przede wszystkim w:
- przemyśle,
- handlu,
- żywieniu zbiorowym,
- restauracjach,
- przychodniach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach czy SPA.
Profesjonalne parownice do czyszczenia Kärcher — dla kogo?
Innowacyjne odkurzacze parowe Kärcher to zaawansowane urządzenia do użytku komercyjnego i profesjonalnego. Stworzone do zadań specjalnych precyzyjnie odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających profesjonalistów. Wielofunkcyjne, precyzyjne i łatwe w obsłudze skutecznie odmienią oblicze profesjonalnego czyszczenia.
