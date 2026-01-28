Jak działają profesjonalne odkurzacze parowe Kärcher?

Profesjonalne parownice i odkurzacze parowe Kärcher to zaawansowane urządzenia, które dokładnie czyszczą, a dzięki mocy pary wodnej — także dezynfekują wszelkie powierzchnie gładkie. Harmonijnie łączą zalety uniwersalnego odkurzacza na sucho i mokro z zaletami profesjonalnej parownicy.

Dzięki swojej konstrukcji profesjonalny odkurzacz podczas jednego przejścia roboczego skutecznie usuwa zabrudzenia (także te uporczywe i trudne do wyczyszczenia) i odsysa wodę z rozpuszczonym brudem. Funkcja gorącej pary wodnej sprawia, że niszczy także drobnoustroje, bakterie i wirusy — bez konieczności stosowania agresywnych środków chemicznych. Po zakończeniu sprzątania powierzchnie są higienicznie czyste i suche.

Profesjonalne odkurzacze parowe Kärcher są nie tylko szybkie, skuteczne i precyzyjne, ale również niezwykle łatwe w obsłudze. Oto najważniejsze funkcje parownicy z odkurzaczem.

Profesjonalny odkurzacz czyści i odsysa w jednym przejściu roboczym. Dzięki temu sprzątanie trwa krócej, a użycie innych akcesoriów do mycia i dezynfekcji powierzchni nie jest potrzebne.

Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami ułatwia wybór odpowiedniego programu.

Kontrolki i wyświetlacz informują o statusie urządzenia oraz o ewentualnych usterkach.

Operator może sterować najważniejszymi funkcjami, takimi jak regulacja wody/pary i włączenie/wyłączanie odsysania przy pomocy pokrętła na rękojeści. Pozwala to na elastyczne sterowanie pracą maszyny w trakcie czyszczenia.

Aby dostosować parametry urządzenia do specyfiki czyszczonych powierzchni, operator może regulować temperaturę pary wodnej (od gorącej pary po wodę) oraz ilość pary wodnej.

Zbiornik na wodę można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby, co pozwala zachować ciągłość pracy i uniknąć przestojów.

Dostępna w standardowym wyposażeniu ssawka podłogowa pozwala wygodne czyszczenie podłogi, wykładziny, dywany. Dysza ręczna umożliwia precyzyjne wyczyszczenie także niewielkich elementów (np. fug), dotarcie do trudno dostępnych miejsc, odświeżanie tapicerki samochodowej czy mebli tapicerowanych. Bez użycia środków chemicznych.