Wózki, uchwyty i bębny na węże ogrodowe Kärcher

Zadbaj o porządek w ogrodzie dzięki wózkom, uchwytom i bębnom na węże ogrodowe Kärcher! Są one nie tylko praktyczne, ale także eleganckie i łatwe w obsłudze. Dzięki nim Twój wąż ogrodowy zawsze będzie schludnie zorganizowany i gotowy do użycia. Wózki, uchwyty i bębny na węże Kärcher są wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby sprostać wszelkim warunkom atmosferycznym.

0 Produkty
Kärcher Schowane i łatwo dostępne.

Mobilne i wygodne.

Wózki na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węży.

Wózki na wąż Kärcher

Wózki na węże ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie, zapobiegając plątaniu się oraz zaginaniu, tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie wózki są kompatybilne z wężami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.

Rezultat: łatwe zwijanie i rozwijanie, brak problemów z przewracaniem się wóżka

Bewässerungssystem Home&Garden Rain System
Mobil mit Stil

Wygodna obsługa

Mocna korba i stabilna pozycja wózka ułatwia płynne zwijanie i nawijanie węża ogrodowego.

Mehr Beweglichkeit

Doskonała mobilność

Duże koła gwarantują łatwość prowadzenia wózka po nierównej nawierzchni.

Kompakte Verstauung

Łatwość przechowywania

Dzięki składanemu uchwytowi prowadzącemu wózki zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania.

Sicher fixiert

Trwałe i niezawodne

Wysokiej jakości metalowe wózki na węże ogrodowe dla najbardziej wymagających ogrodników.