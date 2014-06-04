Kärcher Rain System ® - system nawadniania

Kärcher Rain System® to automatyczny system nawadniania roślin, który idealnie wpasowuje się w trawniki, krzewy czy grządki. Dostarcza wodę tam, gdzie jest potrzebna, oszczędzając ją i chroniąc środowisko. Łączy zalety systemu nawadniania kropelkowego i tradycyjnego nawadniania. Pracuje z ciśnieniem do 4 bar, wężami PVC 1/2” oraz dyszami kroplującymi i spryskującymi. Kärcher Rain System® jest elastyczny i łatwo dostosowuje się do każdych potrzeb.