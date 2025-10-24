Przyłącza, szybkozłączki, końcówki Kärcher

Sprawdź szeroki wybór produktów, które ułatwiają prace ogrodowe. Znajdziesz tu uniwersalne szybkozłącza Kärcher, które są kompatybilne z wężami ogrodowymi o trzech najpopularniejszych średnicach: 1/2”, 5/8” i 3/4”. Dostępne są w wersjach z Aqua Stop i bez co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Złączki do węża ogrodowego są w pełni kompatybilne z innymi akcesoriami ogrodowymi marki Kärcher.

Kupplung

Szybkozłącza Plus i Premium

Aqua stop
Zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węża.

Szybkozłącza. Jedno złącze – trzy średnice.
Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do węży ogrodowych o trzech najbardziej popularnych średnicach: 1/2”, 5/8” i 3/4”.

Messing Line

Wytrzymały materiał

Najwyższej jakości złącza mosiężne zostały zaprojektowane z myślą o poradzeniu sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami w ogrodzie.

3 Wege Verteiler

Adapter na kran z 3 wyjściami

Zintegrowany filtr wstępny
Wpływa na bezawaryjną pracę adaptera.

Umożliwia równoczesne podłączenie trzech węży ogrodowych
Wyposażony w regulację przypływu dla każdego wyjścia osobno.