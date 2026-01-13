Nawadnianie może być opóźnione od 1 do 7 dni z wykorzystaniem funkcji eco!ogic. To oszczędza wodę oraz stymuluje samodzielny rozwój roślin.

Jeśli zostanie ustawiona funkcja [-d] tryb eco!ogic zostaje wyłączony. Nawadnianie rozpocznie się w momencie kiedy wilgotność gleby spadnie poniżej ustawionej wartości.

Jeżeli natomiast funkcja jest aktywowana, nawadnianie jest opóźnione o ustawiony czas.

Przypadek włączenia z opóźnieniem:

Zakładamy, że ustawiono nawadnianie na 8:00 rano w poniedziałek i opóźniono je o dwa dni. Jeśli w tym czasie nie padało i wilgotność gleby nie będzie wystarczająca nawadnianie rozpocznie się więc w środę o godzinie 8:00 rano. Jeżeli jednak w tym czasie padało, a gleba ma odpowiednią wilgoć opóźnienie zostaje automatycznie przesunięte o dwa dni od tego momentu.