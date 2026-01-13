SensoTimer ST6 eco!ogic
Steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu.
Steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Urządzenie posiada 5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby i może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny) i może pracować w oszczędnym trybie eco!ogic. W wyposażeniu przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h, przyłącze na kran i filtr wstępny, regulowane wyjście wody i czujnik poziomu wilgotności. Wymaga doposażenia w 9V baterię.
Cechy i zalety
Sterowania nawadnianiem na podstawie pomiaru wilgotności gleby.Wydajne i oszczędne nawadnianie roślin.
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadnianiaNawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Automatyczne włączanie / wyłączanieNawadnianie wybranych obszarów.
Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)
- Łatwe programowanie urządzenia.
Przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h.
- Możliwość opóźnienia nawadniania.
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
- Możliwość włączenia lub wyłączenia nawadniania w każdej chwili.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|G3/4 + G1
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|96 x 137 x 153
Podczas podłączania tych produktów do sieci wody pitnej, należy uwzględnić wymagania normy EN 1717. W razie potrzeby, zapytać specjalistę ds. sanitarnych. Zawiera nanomateriały.
Zakres dostawy
- Czujnik poziomu wilgotności: 1 szt.
- Baterie w zestawie: nie
Wyposażenie
- Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 1 szt.
- Wymaga doposażenia w baterie
- Liczba akumulatorów: Blok 2 x 9 V
