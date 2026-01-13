Kärcher Rain Box
Zestaw startowy do nawadnia ogrodów. System można z łatwością zaadoptować do potrzeb każdego ogrodu. Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akcesoria do nawadniania punktowego.
W zestawie znajduje się praktyczna plastikowa walizka do przechowywania. Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”. Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający. W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki. Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4. Kompatybilny z modułem sterującym nawadnianiem: SensoTimerTM eco!ogic.
Cechy i zalety
Kompletny zestaw
- Kompletny zestaw startowy Kärcher Rain System™.
- Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Wąż kroplujący z regulacją przepływu wody
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Łatwość montażu.
Dysza kroplująca ze zintegrowaną szpilą
- Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Kołnierz uszczelniający
- Dysze mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Możliwość dowolnego konfigurowania
- Nie jest wymagane szerokie planowanie.
Wąż Kärcher Rain System™
- Wyjątkowa elastyczność.
Złączka typu T z regulacją przepływu wody
- Optymalizuje przepływ wody w wężu kroplującym.
Rozszerzalność
- Można z łatwością rozszerzyć za pomocą innych elementów systemu Kärcher Rain System®.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|2,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 289 x 113
Zakres dostawy
- Filtry
- Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
- Złączki typu I: 4 szt.
- Zatyczki do węza, duże: 5 szt.
- Dysze kropelkowe: 10 szt.
- Szpile do węża: 5 szt.
- Wąż kroplujący: 10 m
- Wąż Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m
- Złącze: 2 szt.
- Adapter na kran G 1 z redukcja G 3/4: 1 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Żywopłoty
- Podlewanie rzędów
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.