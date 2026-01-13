Zatyczka do węża
Do zamykania węży nawadniających Kärcher Rain System™. Do zamykania węży kroplujących. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie. 2 sztuki w zestawie.
Końcówka jest częścią systemu Kärcher Rain System®. Zamyka wąż systemu Kärcher Rain System® lub wąż kroplujący, co oznacza, że system może być indywidualnie i w elastyczny sposób dostosowany do danej sytuacji w ogrodzie. Rozłożone lub skrócone węże można podłączać w dowolnym punkcie. Instalacja węża to bułka z masłem i nie wymaga nawet użycia narzędzi. Wąż po prostu wciska się na końcówkę i mocuje za pomocą nakrętki. System Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. System działa przy maksymalnym ciśnieniu 4 barów oraz jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do ekonomicznej kontroli podlewania według indywidualnych potrzeb.
Cechy i zalety
Zatyczka do węża
- Zabezpieczenie końca węża systemu Kärcher Rain System® lub węża kroplującego.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|64 x 26 x 26
Zakres dostawy
- Zatyczki do węza, duże: 2 szt.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
