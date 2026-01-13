Wąż kroplujący w zestawie
Idealny zestaw do precyzyjnego, delikatnego nawadniania roślin. Cały zestaw można podłączyć w mgnieniu oka. Zawiera 20-metrowy wąż kroplujący. Zawiera filtr wody i zatyczki do węża.
Zestaw węża kroplującego to gotowy do podłączenia kompletny zestaw zawierający filtr cząstek stałych, wąż kroplujący 20 m oraz końcówkę. Woda przecieka równomiernie na całej długości węża. Ponieważ woda jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, żywopłoty i krzewy są podlewane w optymalny sposób. Wąż można skrócić wedle wymagań i bezpiecznie zamknąć za pomocą końcówki. Dwuwarstwowy wąż nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu, przez co jest bezpieczny dla zdrowia. Optymalne ciśnienie robocze węża to maksymalnie 2 bary. Filtr cząstek stałych chroni wąż kroplujący przed cząstkami brudu. Wkład filtrujący można wyjąć i wyczyścić. Po stronie wlotowej znajduje się przyłącze kranowe, które jest kompatybilne ze wszystkimi znanymi systemami Click. Wydajny system Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety systemów mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Działa przy ciśnieniu do 4 barów i można go dostosować do prawie każdego ogrodu.
Cechy i zalety
Wąż kroplujący systemu Kärcher Rain System®
- Bezpośrednie podlewania wzdłuż roślin.
Zawiera końcówkę i filtr
- Kompletny zestaw gotowy do podłączenia.
- Można łączyć za pomocą wszystkich znanych systemów Click
Możliwość przedłużenia do 50 m
- Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
- Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
- Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Mrozoodporny
- Wąż może pozostać na zewnątrz zimą.
Optymalne ciśnienie do węża kroplującego: 2 bary
- Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Można zakopać w ziemi
- Wąż kroplujący można zasypać luźną warstwą ziemi do głębokości 5 cm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|20
|Gwint przyłącza
|G3/4
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h)
|500
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|223 x 385 x 28
Zakres dostawy
- Zatyczki do węza, duże: 1 szt.
- Wąż kroplujący: 20 m
- Filtr cząsteczek stałych: 1 szt.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Żywopłoty
- Podlewanie rzędów
