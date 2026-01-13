Kołnierz uszczelniający
Do montażu na wężach nawadniających Kärcher Rain System™. Do ponownego zamykania otworów na dysze. Łatwy w montażu. Z wewnętrzną gumową powierzchnią uszczelniającą. 5 sztuk w zestawie.
Kołnierze uszczelniające są częścią systemu Kärcher Rain System®. Można je szybko przymocować w dowolnym miejscu na wężu systemu Kärcher Rain System® oraz są używane do niezawodnego zamykania otworów kołnierzy, które nie są już potrzebne. Umożliwia to gumowa powierzchnia i zintegrowany czop wewnątrz. Instalacja jest szybka, łatwa i nie wymaga narzędzi. Czop wchodzi do otworu, który ma być uszczelniony, co pozwala na zamknięcie kołnierza. W ten sposób wąż jest odpowiednio uszczelniony i można go nadal używać bez marnowania wody. Wysoce wydajny system nawadniania Kärcher Rain System® działa przy ciśnieniu 4 barów, jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi, łącząc zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do kontroli podlewania.
Cechy i zalety
Kołnierz zamykany
- Dysze mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Elastyczny i precyzyjny montaż.
Gumowa powierzchnia zawiera czop po wewnętrznej stronie
- Proste zamykanie otworów kołnierzy w wężu
- Można kontynuować używanie węża systemu Kärcher Rain System®
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|16 x 23 x 21
Zakres dostawy
- Kołnierze uszczelniające: 5 szt.
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki