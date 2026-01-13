Filtr wody

Do ochrony Kärcher Rain System™ przed zanieczyszczeniami z wody. Zawiera adapter na kran G3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System™.

Wkład filtracyjny można wyjmować i czyścić. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie.

Cechy i zalety
Zintegrowany filtr
  • Ochrona systemu Kärcher Rain System® przed cząstkami brudu.
Wymienny wkład filtra
  • Łatwe czyszczenie filtra.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza G3/4
Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 179 x 47 x 47

Zakres dostawy

  • Adapter kranowy G3/4

Wyposażenie

  • Złącze do węża Kärcher Rain System

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
