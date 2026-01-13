Dysza kropelkowa
Do montażu na wężach nawadniających Kärcher Rain System™. Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle. Ilość wody można indywidualnie regulować. 5 sztuk w zestawie.
Ilość kropel może być regulowana od 0 do 10 l/h.
Cechy i zalety
Regulowana ilość wody
- Precyzyjne podlewanie kwiatów według potrzeb.
Zintegrowana igła w kołnierzu
- Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Elastyczny i precyzyjny montaż.
Kołnierz zamykany
- Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h)
|10
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|15 x 24 x 40
Zakres dostawy
- Dysze kropelkowe: 5 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki