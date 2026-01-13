Reduktor ciśnienia z filtrem

Do ochrony Kärcher Rain System™ przed zbyt wysokim ciśnieniem. Wbudowany filtr chroni system przed zanieczyszczeniami z wody.

Zawiera adapter na kran G3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System™. Wkład filtracyjny można wyjmować i czyścić. Redukuje ciśnienie w celu optymalnego działania dysz kroplujących i spryskujących.

Cechy i zalety
Zintegrowany filtr
  • Ochrona systemu Kärcher Rain System® przed cząstkami brudu.
Zintegrowany reduktor ciśnienia
  • Zmniejsza ciśnienie wejściowe od maks. 12 barów do 4 barów ciśnienia wyjściowego.
Wymienny wkład filtra
  • Łatwe czyszczenie filtra.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza G3/4
Ciśnienie maksymalne (bar) 12
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 470 x 470

Zakres dostawy

  • Adapter kranowy G3/4
  • Filtry

Wyposażenie

  • Złącze do węża Kärcher Rain System

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.