Dysze spryskujące mikro

Do montażu na wężach nawadniających Kärcher Rain System™. Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle. Ilość wody można indywidualnie regulować na dyszy (od 0 do 55 l/h).

Regulacja dysz. W zestawie 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°.

Cechy i zalety
Montaż na wężu Kärcher Rain System
  • Elastyczny i precyzyjny montaż.
Regulowana ilość wody
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Zintegrowana igła w kołnierzu
  • Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Regulowana głowica spryskująca
  • Prosta regulacja kąta spryskiwania.
Różne dysze
  • Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Kołnierz zamykany
  • Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h) 55
Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 15 x 24 x 54

Zakres dostawy

  • Dysze spryskujące 360°: 1 szt.
  • Dysze spryskujące 180°: 2 szt.
  • Dysze spryskujące 90°: 2 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
Akcesoria