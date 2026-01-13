Wąż Kärcher Rain System

Wąż zasilający do Kärcher Rain System™. Umożliwia mocowanie dysz kroplujących i spryskujących dysz mikro.

Wąż może być łączony z innymi kompatybilnymi wężami za pomocą podwójnych lub potrójnych złączek. Posiada trwałą powłokę zewnętrzną odporną na działanie promieniowania UV i niekorzystne warunki pogodowe. Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru. Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z wężem kroplującym.

Cechy i zalety
Wąż zasilający systemu Kärcher Rain System®
  • Łatwy montaż kołnierzy kroplujących, uszczelniających i spryskujących.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
  • Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
  • Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Gwarancja 6 lat
  • Wytrzymałość.
Wysoka tolerancja temperaturowa od -20 do +65 °C
  • Solidny.
Nieprzezroczysta warstwa środkowa
  • Zapobiega rozwojowi glonów wewnątrz węża.
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
  • Łatwy w użyciu.
  • Solidny i wytrzymały
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
Trójwarstwowy wysokiej jakości wąż ogrodowy
  • Wyjątkowa elastyczność.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 10
Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 262 x 258 x 70

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
Akcesoria