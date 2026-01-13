Zestaw dysz do węży

Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box. Może być montowany na wężu Kärcher Rain System™. Do punktowego nawadniania roślin.

W zestawie 5 dysz kroplujących, 10 kołnierzy uszczelniających, 5 mikro dysz spryskujących (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°) oraz 5 szpil do mocowania węża.

Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający do systemu Kärcher Rain System®
  • Przedłużenie systemu Kärcher Rain System®.
Objętość wody dysz spryskujących i kołnierzy kroplujących można regulować
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System
  • Łatwość montażu.
Kołnierze ze zintegrowaną igłą
  • Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Regulowana głowica spryskująca z kołnierzami spryskującymi
  • Kąt spryskiwania można łatwo i optymalnie regulować.
Kołnierze spryskujące z różnymi dyszami
  • Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Kołnierze zamykane
  • Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Szpila gruntowa z narzędziem do znakowania
  • Określanie optymalnej głębokości wprowadzenia.
Szpila gruntowa z pierścieniem gumowym do mocowania
  • Wąż systemu Kärcher Rain System® i wąż kroplujący można zamocować w optymalny sposób.
Gumowa powierzchnia po wewnętrznej stronie kołnierzy uszczelniających
  • Szczelne zamykanie otworów kołnierzy w wężu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 15 x 24 x 54

Zakres dostawy

  • Dysze kropelkowe: 5 szt.
  • Kołnierze uszczelniające: 10 szt.
  • Szpile do węża: 5 szt.
  • Dysze spryskujące 360°: 2 szt.
  • Dysze spryskujące 180°: 4 szt.
  • Dysze spryskujące 90°: 4 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
Akcesoria