Szpila do węża
Do montażu węży nawadniających Kärcher Rain System™ i węży kroplujących w ogrodzie. Z pomocniczym oznakowaniem ułatwiającym mocowanie na właściwej głębokości. 5 sztuk w zestawie.
Kolec mocujący do gruntu jest częścią systemu Kärcher Rain System®. W niezawodny sposób mocuje wąż systemu Kärcher Rain System® oraz wąż kroplujący w wybranym miejscu i zapewnia niezbędną odległość do gruntu. Kolec mocujący do gruntu 17 cm jest wyposażony w znacznik do wygodnego określania optymalnej głębokości wprowadzenia. Gumowy pierścień w punkcie mocowania zapewnia solidne mocowanie węży. System Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Wysoce wydajny system nawadniania Kärcher Rain System® działa przy maksymalnym ciśnieniu 4 barów oraz jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do kontroli podlewania.
Cechy i zalety
Ostra szpila gruntowa
- Łatwe wprowadzanie do gruntu.
Gumowy pierścień do mocowania
- Wąż systemu Kärcher Rain System® i wąż kroplujący można zamocować w optymalny sposób.
Solidny design
- Bardzo solidna szpila gruntowa.
Narzędzie do znakowania
- Określanie optymalnej głębokości wprowadzenia.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|24 x 25 x 169
Zakres dostawy
- Szpile do węża: 5 szt.
