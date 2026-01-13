Kolec mocujący do gruntu jest częścią systemu Kärcher Rain System®. W niezawodny sposób mocuje wąż systemu Kärcher Rain System® oraz wąż kroplujący w wybranym miejscu i zapewnia niezbędną odległość do gruntu. Kolec mocujący do gruntu 17 cm jest wyposażony w znacznik do wygodnego określania optymalnej głębokości wprowadzenia. Gumowy pierścień w punkcie mocowania zapewnia solidne mocowanie węży. System Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Wysoce wydajny system nawadniania Kärcher Rain System® działa przy maksymalnym ciśnieniu 4 barów oraz jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do kontroli podlewania.