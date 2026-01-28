Opryskiwacz ciśnieniowy akumulatorowy Kärcher

Cechy charakterystyczne

W tradycyjnym opryskiwaczu ciśnieniowym jedynym sposobem na uzyskanie większego strumienia było mocniejsze pompowanie. Teraz dzięki Kärcher PSU 4-18 możesz zapomnieć o tej pracochłonnej czynności. Wystarczy napełnić zbiornik, podłączyć akumulator, a następnie podnieść ciśnienie do 3 barów. Można wtedy zastosować płynny nawóz, środki ochrony roślin, usunąć chwasty i delikatnie podlać sadzonki. Niezależnie od tego czy będzie to tradycyjny ogródek działkowy czy ogród na dachu.