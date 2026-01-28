Opryskiwacz ciśnieniowy akumulatorowy Kärcher
Opryskiwacz ciśnieniowy z akumulatorem wyposażony w duży zbiornik o pojemności 4 litrów, pozwala na długotrwałe działanie bez konieczności częstego napełniania. Wyposażony w lancę teleskopową, umożliwia dozowanie nawozu. Dzięki równomiernej mgiełce, opryskiwacz akumulatorowy Kärcher nie tylko skutecznie zwalcza szkodniki i chwasty, ale także pielęgnuje rośliny, zapewniając im optymalne warunki do wzrostu. Bezprzewodowy, zasilany akumulatorowo opryskiwacz ciśnieniowy eliminuje konieczność pracochłonnego, ręcznego pompowania.
Obszary zastosowań:
Nawożenie
Czasami nasze rośliny potrzebują do wzrostu czegoś więcej niż tylko słońca i wody. PSU 4-18 z wysuwaną lancą teleskopową umożliwia łatwe i wygodne rozsiewanie nawozu, nawet na wysokich roślinach.
Zwalczanie szkodników
Krzewy i drzewa są często atakowane przez szkodniki, takie jak mszyce lub inwazyjne gatunki motyli. Dzięki wielu opcjom ustawień, akumulatorowy opryskiwacz ciśnieniowy umożliwia zarówno całkowite zamgławianie, jak i dostarczanie ukierunkowanego strumienia oprysku do zaatakowanych obszarów.
Usuwanie chwastów
Więcej trawy, mniej chwastów: akumulatorowy opryskiwacz ciśnieniowy PSU 4-18 wygodnie i skutecznie zwalcza chwasty. W rezultacie uzyskuje się zadbany i równomiernie zielony trawnik.
Nawadnianie
Ostrożne podlewanie delikatnych roślin: małe sadzonki muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością. Delikatna mgiełka zraszająca dostarcza roślinom odpowiednią ilość wody, nie uszkadzając ich delikatnych struktur.
Cechy charakterystyczne
W tradycyjnym opryskiwaczu ciśnieniowym jedynym sposobem na uzyskanie większego strumienia było mocniejsze pompowanie. Teraz dzięki Kärcher PSU 4-18 możesz zapomnieć o tej pracochłonnej czynności. Wystarczy napełnić zbiornik, podłączyć akumulator, a następnie podnieść ciśnienie do 3 barów. Można wtedy zastosować płynny nawóz, środki ochrony roślin, usunąć chwasty i delikatnie podlać sadzonki. Niezależnie od tego czy będzie to tradycyjny ogródek działkowy czy ogród na dachu.
Najczęściej zadawane pytania w temacie akumulatorowego opryskiwacza
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power
Akumulatorowy opryskiwacz ciśnieniowy jest oparty na platformie bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj całą gamę produktów i sprawdź, które inne urządzenia są kompatybilne z 18 V akumulatorem Battery Power.