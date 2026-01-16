Podkaszarki akumulatorowe Kärcher
Podkaszarka do trawy Kärcher to akumulatorowe urządzenie, które doskonale radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami w ogrodzie. Dzięki niej, możesz łatwo i szybko przyciąć trawę lub chwasty, zwłaszcza tam, gdzie nie ma szans dotrzeć tradycyjna kosiarka. Ergonomiczna konstrukcja podkaszarki Kärcher pozwala na wygodną pracę, bez obciążania pleców.
Co potrafi podkaszarka akumulatorowa Kärcher?
Podkaszarka akumulatorowa Kärcher to połączenie mocy, precyzji i wygody użytkowania. Urządzenie takie idealnie sprawdza się do przycinania trawy w trudno dostępnych miejscach pod drzewami, na zboczach czy w rogu rabat. Silnik zasilany pojemnymi bateriami sprawia, że praca staje się lekka i efektywna – bez wysiłku i bez kabla.
Podkaszarki Kärcher są przeznaczone do zadań, przy których tradycyjna kosiarka się nie sprawdzi. Mają obrotową żyłkę, którą można obracać, by idealnie kosić obrzeża przy ścieżkach, drzewach czy tarasach. Dzięki teleskopowym uchwytom i regulowanym wałom z łatwością dopasowujesz urządzenie do swojego wzrostu. Pozwala to zachować wyprostowaną postawę podczas koszenia.
Jakie zalety ma podkaszarka bezprzewodowa Kärcher?
Cicha podkaszarka akumulatorowa do ogrodu Kärcher to sprzęt stworzony z myślą o wygodzie, precyzji i pełnej swobodzie ruchu. Nie potrzebujesz kabla, przedłużacza ani gniazdka. Wyświetlacz na baterii pokazuje czas pracy, ładowania i poziom naładowania.
Główne zalety tych urządzeń to:
- dokładne koszenie,
- ciche działanie,
- możliwość przycinania krawędzi,
- lekkość i ergonomia.
Rodzaje podkaszarek akumulatorowych – czym się różnią i którą wybrać?
Podkaszarki akumulatorowe dostępne są w kilku wariantach – od lekkich, kompaktowych urządzeń, po mocniejsze wersje do bardziej wymagających prac ogrodowych.
Lekka podkaszarka akumulatorowa
Urządzenia tego typu ważą około 1,6–2 kg. Często posiadają głowicę tnącą o szerokości 25 cm. Sprawdzą się idealnie w małych ogrodach, przy ścieżkach, rabatach i wokół mebli ogrodowych. Są wygodne w codziennym użytkowaniu – nawet dla osób starszych. Dobrze nadają się do precyzyjnego cięcia w zakamarkach.
Uniwersalna podkaszarka akumulatorowa z żyłką
Ten typ ma już nieco większą szerokość cięcia – ok. 30 cm – i zazwyczaj oferuje dodatkowe funkcje, takie jak regulowany kąt nachylenia głowicy, składana osłona roślin czy możliwość zamiany żyłki na plastikowe ostrza. Tego typu podkaszarki dobrze radzą sobie z dłuższą trawą i są dobrym wyborem do średnich ogrodów.
Mocna podkaszarka akumulatorowa – do zadań specjalnych
To najmocniejsze urządzenia w tej kategorii, często zasilane dwoma akumulatorami. Dzięki wyższej mocy i większej szerokości cięcia wydajna podkaszarka akumulatorowa poradzi sobie z gęstą trawą, wysokimi chwastami czy zaroślami. Czas pracy może wynosić nawet 70 minut. Sprawdzi się w przypadku dużych działek i intensywnego użytkowania.
Cechy akumulatorowej podkaszarki do trawnika
Automatyczna regulacja nylonowej żyłki podkaszarki
Podczas przycinania trawnika mocny silnik i automatyczna regulacja nylonowej żyłki zapewniają doskonałe efekty koszenia. Wystarczy włożyć szpulę do dolnej części bębna, aby móc używać bezprzewodowej podkaszarki do trawnika do prac ogrodowych. Jeśli żyłka się zużyje podczas pracy, można ją automatycznie wyregulować, naciskając przełącznik na urządzeniu.
Skręcona żyłka nylonowa podkaszarki zapewnia precyzyjne cięcie
Skręcona żyłka nylonowa zapewnia precyzyjne cięcie podczas koszenia trawnika. Pozwala to na znacznie dokładniejsze przycinanie trawnika, zwłaszcza w pobliżu krawędzi i w trudno dostępnych miejscach.
Opcjonalne zastosowanie noży podkaszarki do wymagających zadań
Akumulatorowa podkaszarka do trawnika nadaje się nie tylko do przycinania krawędzi trawnika, ale także większych obszarów lub dzikich zarośli. Do wymagających zadań, takich jak koszenie dzikich roślin lub chwastów, można opcjonalnie zastosować noże podkaszarki.
Dzięki różnorodnym funkcjom miłośnicy ogrodów są przygotowani na każdą sytuację:
Wymienny akumulator
Dzięki wymiennemu akumulatorowi miłośnicy ogrodów mogą pewnie pracować bez potrzeby stosowania niezliczonych przedłużaczy i od razu rozpocząć pracę.
Precyzyjne cięcie
Dzięki regulowanej żyłce i opcjonalnym nożom tnącym akumulatorowa podkaszarka do trawnika nadaje się zarówno do wysokiej trawy, jak i dzikich zarośli. Żyłka zapewnia również precyzyjne cięcie, dzięki czemu trawę na krawędziach tarasów lub chodników można szybko i łatwo przyciąć na żądaną długość.
Lekka i poręczna
Niski ciężar sprawia, że podkaszarka jest szczególnie łatwa w codziennym użytkowaniu. Oznacza to, że nawet duże trawniki można przygotować do sezonu ogrodniczego w mgnieniu oka.
Ergonomiczne koszenie
Często zdarza się, że warunki pracy trzeba dostosować do obszarów, na których prace są prowadzone. Nie zawsze zdarzają się otwarte przestrzenie. Głowicę podkaszarki LTR 3-18 Dual i LTR 18-30 można szybko i łatwo dostosować do przycinania trawy pod niską ławką ogrodową.
Ochrona roślin
Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia kwiatów i drzew, rozkładana osłona w modelach LTR 36-33, LTR 3-18 Dual i LTR 18-30 chroni rośliny podczas koszenia. Oznacza to, że rabaty kwiatowe są bezpieczne, a Ty możesz w spokoju przycinać krawędzie trawnika.
Osłona ochronna
Podczas przycinania trawnika trawa, mech i chwasty są przycinane z dużą prędkością. Praktyczna maska ochronna akumulatorowej podkaszarki do trawnika chroni użytkownika przed wyrzucanymi w powietrze ścinkami.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie podkaszarki akumulatorowej?
Wybierając sprzęt dla siebie, warto zwrócić uwagę na wagę, moc i szerokość cięcia – bo to one decydują, czy praca w ogrodzie będzie szybka i przyjemna. Ważne kwestie to:
- Zasilanie – 18 V = lekka i cicha; 36 V z dwoma bateriami = więcej mocy na większą pracę.
- Średnica cięcia – 25 cm nada się do przeciętnych ogrodów, a 30 cm szybciej skosi większe obszary.
- Automatyczna żyłka – oszczędza czas. Nie trzeba przerywać pracy, aby ją poprawić.
- Ergonomia – teleskopowy wał i regulowany uchwyt chronią kręgosłup. Gumowana i podwójna rączka poprawiają komfort i kontrolę.
- Ochrona roślin – składana osłona to must-have przy rabatach i drzewach.
- Obsługa końcówek – modele 2 w 1 z wymiennym nożem przydadzą się przy gęstszej, grubszej trawie.
Podkaszarka akumulatorowa do trawy Kärcher to idealne narzędzie do utrzymania porządku w ogrodzie – lekka, ergonomiczna, precyzyjna i wygodna w obsłudze. Wybierz model dostosowany do Twoich potrzeb i ciesz się pełną swobodą pracy bez kabla, czystymi krawędziami trawnika oraz komfortem, który naprawdę robi różnicę.
Prezentacja 360° – podkaszarka akumulatorowa LTR
Podkaszarki zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-25 Battery Set jest wygodna w obsłudze, a dzięki średnicy cięcia równej 25 cm pozwala na dotarcie i precyzyjne podkaszanie we wszystkich rogach i zakamarkach ogrodu.
Napięcie akumulatora: 18 V
Średnica cięcia: 25 cm
Prędkość cięcia: 9,500 rpm
Grubość żyłki: 1.6 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: 300 m
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
LTR 18-30 Battery Set
Wygodne podkaszanie trawników z podkaszarką akumulatorową LTR 18-30 Battery Set. Regulowany kąt nachylenia umożliwia podkaszanie pod niskimi przeszkodami.
Napięcie akumulatora: 18 V
Średnica cięcia: 30 cm
Prędkość cięcia: 7,800 rpm
Grubość żyłki: 1.6 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: 350 m
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Podkaszarka zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Dzięki mocnemu 36-woltowemu akumulatorowi i maksymalnej wydajności podkaszania obrzeży na jednym ładowaniu równej 600 m, urządzenie LTR 36-33 Battery Set to prawdziwy gigant w gamie podkaszarek Kärcher. Dzięki paskowi na ramię oraz drugiemu uchwytowi podkaszarka pozostaje wygodna dla użytkownika.
Napięcie akumulatora: 36 V
Średnica cięcia: 28–33 cm
Prędkość cięcia: 7,000 rpm
Grubość żyłki: 2.0 mm
Wydajność na jednym ładowaniu*: 600 m
* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER
FAQ – Wszystko, co warto wiedzieć o podkaszarce akumulatorowej Kärcher
Na ile minut pracy wystarcza w pełni naładowany akumulator podkaszarki?
W pełni naładowany akumulator wystarcza zazwyczaj na około 30 do 70 minut pracy, w zależności od pojemności baterii i intensywności użytkowania.
Standardowy akumulator pozwala na swobodne przycięcie obrzeży trawnika, a mocniejszy – na dłuższe prace w ogrodzie bez konieczności doładowywania.
Czy podkaszarka akumulatorowa posiada odpowiednią moc?
Tak. Nowoczesne podkaszarki akumulatorowe oferują wystarczającą moc, by poradzić sobie zarówno z przycinaniem krawędzi trawnika, jak i z gęstszą roślinnością czy chwastami.
Gdzie nadaje się podkaszarka akumulatorowa?
To urządzenie świetnie sprawdza się w każdym ogrodzie, szczególnie:
- Do przycinania krawędzi trawnika wzdłuż ścieżek, rabat i tarasów.
- W ciasnych i trudno dostępnych miejscach, gdzie nie dojedzie tradycyjna kosiarka.
- Na terenach z przeszkodami, np. pod krzewami, wokół drzew lub przy murkach.