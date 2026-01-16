Akumulatorowe nożyce do gałęzi i piła szablasta Kärcher

Bezprzewodowe nożyce do gałęzi i piła szablasta Kärcher to narzędzia umożliwiające szybkie i efektywne formowanie drzew i krzewów. Ułatwiają cięcie grubych gałęzi i mniejszych gałązek w całym ogrodzie. Nożyce do gałęzi i piła szablasta Kärcher zostały wyposażone w mocne, wymienne akumulatory, dzięki czemu mogą pracować bez przerwy, nawet w miejscach bez dostępu do energii elektrycznej. Dzięki nim prace ogrodowe stają się prostsze i mniej męczące.

Kärcher Tnij i piłuj gałęzie bez wysiłku.

Akumuluatorowa piła do gałęzi

Akumulatorowa piła ogrodnicza PGS 4-18 Kärcher została zaprojektowana z myślą o przycinaniu gałęzi o średnicy do 80 milimetrów. Odłączany uchwyt do gałęzi na pilarce szablastej sprawia, że jest ona bezpieczna i łatwa w użyciu oraz zapobiega poślizgnięciu się narzędzia. Wysokiej jakości brzeszczot niemieckiej produkcji można wymienić bez użycia narzędzi. Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik do pilarki szablastej (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra. Wszystko to sprawia, że PGS 4-18 jest wielofunkcyjnym narzędziem łączącym w sobie cechy narzędzi ogrodowych i elektronarzędzi, takich jak ukośnica, piła szablasta i sekator do gałęzi w jednym produkcie.

Cechy piły ogrodniczej

Wysokiej jakości ostrze

Wysokiej jakości brzeszczot niemieckiej produkcji zapewnia optymalną wydajność cięcia.

Szybka wymiana ostrza

Szybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Pewny chwyt

Odłączana rączka zapewnia pewny chwyt, nawet podczas obsługi jedną ręką.

Maksymalny komfort

Gumowa rączka zapewnia maksymalny komfort nawet podczas długotrwałej pracy.

Teleskopowy wysięgnik

Teleskopowy wysięgnik dostępny jako opcjonalne akcesorium umożliwia użytkownikom pracę na wysokości do 3,5 metra.

Akumulatorowy sekator do gałęzi

Cięcie gałęzi jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek – akumulatorowy sekator do gałęzi i jego wysokiej jakości ostrza mogą być używane do cięcia gałęzi o średnicy do 2,5 cm bez użycia siły i bez ich uszkadzania. Urządzenie jest wyposażone w dwa ostrza, które mijają się podczas zamykania sekatora do gałęzi, zapewniając w ten sposób czyste i precyzyjne cięcie. Sekator do gałęzi nadaje się zatem również do roślin wrażliwych na cięcie.
Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik do sekatora do gałęzi (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.

Cechy sekatora do gałęzi

Precyzyjne i delikatne cięcie dzięki dwóm ostrzom.

Nie wymaga używania siły

Nie wymaga użycia siły – cięcie gałęzi staje się łatwe za dotknięciem przycisku.

Maksymalny komfort użytkowania

Gumowa rączka zapewnia maksymalny komfort – szczególnie podczas długotrwałej pracy.

Teleskopowy wysięgnik

Teleskopowy wysięgnik dostępny jako opcjonalne akcesorium umożliwia użytkownikom pracę na wysokości do 3,5 metra.

Bezpieczna obsługa

Bezpieczne użytkowanie dzięki funkcji bezpiecznego odblokowywania. Zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu sekatora do gałęzi.

Prezentacja 360° – akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO

