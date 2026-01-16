Akumulatorowe nożyce do gałęzi i piła szablasta Kärcher

Cięcie gałęzi jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek – akumulatorowy sekator do gałęzi i jego wysokiej jakości ostrza mogą być używane do cięcia gałęzi o średnicy do 2,5 cm bez użycia siły i bez ich uszkadzania. Urządzenie jest wyposażone w dwa ostrza, które mijają się podczas zamykania sekatora do gałęzi, zapewniając w ten sposób czyste i precyzyjne cięcie. Sekator do gałęzi nadaje się zatem również do roślin wrażliwych na cięcie.

Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik do sekatora do gałęzi (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.