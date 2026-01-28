Akumulatorowo zasilana piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 Kärcher została zaprojektowana z myślą o przycinaniu gałęzi o średnicy do 80 milimetrów. Demontowalny uchwyt do gałęzi jest bezpieczny i łatwy w użyciu oraz zapobiega ześlizgnięciu się gałęzi. Ostrza piły można zdemontować bez użycia narzędzi. Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.