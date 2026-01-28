Kärcher PGS 4-18 - Piła szablasta akumulatorowa do gałęzi (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowa piła szablasta Kärcher PGS 4-18 to idealne narzędzie do przycinania gałęzi o średnicy do 8 cm. Wyposażona w odpinany uchwyt do gałęzi, który zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi podczas pracy. Ostrza piły szablastej Kärcher PGS 4-18 można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi. Opcjonalny teleskopowy wysięgnik ułatwia pracę na wysokości. Wersja bez akumulatora i ładowarki.
Akumulatorowo zasilana piła szablasta do gałęzi PGS 4-18 Kärcher została zaprojektowana z myślą o przycinaniu gałęzi o średnicy do 80 milimetrów. Demontowalny uchwyt do gałęzi jest bezpieczny i łatwy w użyciu oraz zapobiega ześlizgnięciu się gałęzi. Ostrza piły można zdemontować bez użycia narzędzi. Opcjonalnie dostępny jest również teleskopowy wysięgnik (nie jest dostarczany z urządzeniem), który ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.
Cechy i zalety
Ostrze piły zostało wyprodukowane w NiemczechOptymalne przycinanie.
Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędziSzybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia narzędzi.
Odpinany uchwyt do gałęziUmożliwia stabilny uchwyt nawet podczas przycinania jedną ręką. Może zostać odłączone (bez użycia narzędzi), aby pomóc wykonać bieżące zadanie.
Odpinana baza akumulatora
- Zamocowanie piły na teleskopowym wysięgniku nie powoduje zwiększenia wagi urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Gumowy uchwyt
- Dla maksymalnego komfortu, szczególnie podczas długiej pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Liczba uderzeń (min-1)
|maks. 2500
|Średnica cięcia z uchwytem do gałęzi (mm)
|maks. 50
|Średnica cięcia bez uchwytu do gałęzi (mm)
|maks. 80
|Długość ostrza piły (mm)
|150
|Poziom hałasu (dB(A))
|83
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć)
|maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø gałęzi: 5 cm
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Wysięgnik do gałęzi
- Podstawa akumulatora
- Ostrze piły: Drewno
Wideo
Zastosowania
- Gałęzie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.