Akumulatorowe dmuchawy do liści Kärcher
Bezprzewodowa dmuchawa do liści Kärcher to przydatne urządzenie dla każdego ogrodnika. Pozwala szybko i efektywnie pozbyć się liści, skoszonej trawy oraz przyciętych gałązek z trawników, podjazdów czy alejek ogrodowych. Jest również idealna do usuwania ziemi i drobnych kamyków. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu, dmuchawa do liści jest mobilna i wydajna, co sprawia, że poradzi sobie nawet z trudno dostępnymi miejscami.
Cechy charakterystyczne
Bez przewodu. Z pełną mocą: prędkość nadmuchu przekracza 200 km/h – i pozwala szybko oczyścić ogród z liści, skoszonej trawy lub przyciętych roślin. Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią dmuchawy pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy. Dzięki temu zawsze wiesz, że dmuchawa nie wyczerpie się w najmniej odpowiednim momencie.
Prezentacja 360° – Dmuchawa do liści LBL 4
Dane techniczne
36 V Platforma Bateryjna Kärcher
LBL 4 Battery Set
Bez względu na to, gdzie gromadzą sie liście – dmuchawa do liści skutecznie je usunie. Pomoże w tym dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu oraz łatwość obsługi urządzenia.
Woltaż: 36 V
Prędkość przepływu powietrza: maks. 250 km/h
Ilość powietrza: maks. 330 m³/h
Wydajność na 1 ładowanie baterii*: maks. 550 m²
Waga: 2.2 kg
Tuba dmuchawy: dwuczęściowa
Płaska dysza ze zintegrowanym skrobakiem: tak
Regulacja mocy: dwustopniowa
Ładowarka: szybka ładowarka Kärcher do baterii 36 V
Bateria w zestawie: 36 V / 2.5 Ah
* Maksymalna wydajność baterii Kärcher 36 V/2.5 Ah.