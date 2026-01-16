Akumulatorowe piły łańcuchowe Kärcher

Niezwykle praktyczna, akumulatorowa piła łańcuchowa Kärcher to idealne narzędzie do pielęgnacji drzew. Dzięki systemowi napinania łańcucha, który nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, jej obsługa jest wyjątkowo prosta. Dodatkowo, automatyczne smarowanie zwiększa wydajność pracy i przedłuża żywotność urządzenia. Bezprzewodowa piła łańcuchowa Kärcher jest zasilana akumulatorowo, co zapewnia swobodę i komfort użytkowania.

0 Produkty
Kärcher

Cechy charakterystyczne piły łańcuchowej CNS

Łatwa regulacja naciągu łańcucha poprzez pokrętło.

Battery Chain saw settings

Automatyczne smarowanie łańcucha oznacza bezobsługowe użytkowanie akumulatorowej piły łańcuchowej.

Automatic chain lubrication

Bezszczotkowy silnik dla dłuższego czasu eksploatacji.

Battery chain saw brushless motor
Claw Stop battery chain saw
Blokada ostrza dla bezpiecznego prowadzenia i precyzyjnego cięcia.
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia efektu odrzutu, spowodowanego przez natychmiastowe zatrzymanie łańcucha.
Poziom oleju
Poziom oleju można sprawdzić w dowolnym momencie w przezroczystym oknie kontrolnym.

Prezentacja 360° – piła łańcuchowa CNS

Dzięki ponadprzeciętnej prędkości pracy i optymalnej szerokości cięcia, dla akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery problemu nie stanowią nawet pnie drzew. Beznarzędziowy system naciągania łańcucha i automatyczna lubrykacja łańcucha sprawiają, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta, zarówno dla profesjonalistów, jak i osób początkujących. Dzięki hamulcowi piły i systemowi 2 przełączników zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo.

icon_arrow

Piła do gałęzi na wysięgniku PSW

Łatwa regulacja naciągu łańcucha przy pomocy klucza sześciokątnego.

Easy setting Battery pole Saw

Niewielkie potrzeby związane ze zużyciem i konserwacją dzięki automatycznej lubrykacji łańcucha.

Automatic lubrication pole saw

Dzięki prostemu w montażu wysięgnikowi z włókna szklanego możliwe jest łatwe ścinanie gałęzi rosnących na wysokości nawet 4 metrów.

Battery pole saw
Łatwe przechowywanie
Piłę można rozłożyć na 3 części i dzięki temu zajmuje minimalną ilość miejsca podczas przechowywania.
Pasek na ramię i optymalnie rozłożona waga
Praca jest mniej męcząca dzięki paskowi na ramię oraz optymalnie rozłożonej wadze urządzenia.
Kąt nachylenia ostrza wynosi 30°
Kąt nachylenia ostrza przekłada się na wygodną pracę przy cięciu gałęzi.

Prezentacja 360° – piła do gałęzi na wysięgniku PSW

Dzięki akumulatorowej pile łańcuchowej na wysięgniku PSW 18-20 Battery możemy dosięgnąć wszystkich gałęzi rosnących na wysokości do 4 metrów. Dla bezpiecznej i praktycznej pielęgnacji drzew.

icon_arrow

Piły łańcuchowe zasilane 18-woltową baterią Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Łatwa w obsłudze, wszechstronna i doskonała do pielęgnacji drzew: lekka akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Battery z beznarzędziowym systemem naciągania łańcucha.

Napięcie: 18 V
Długość prowadnicy: 30 cm
Prędkość łańcucha: 10 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 200 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 70 cięć (dla średnicy 10 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Tak

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Dzięki akumulatorowej pile łańcuchowej na wysięgniku PSW 18-20 Battery możemy dosięgnąć wszystkich gałęzi rosnących na wysokości do 4 metrów. Dla bezpiecznej i praktycznej pielęgnacji drzew.

Napięcie: 18 V
Długość prowadnicy: 20 cm
Prędkość łańcucha: 5.5 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 50 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 80 cięć (dla średnicy 5 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Nie
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Nie

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Piły łańcuchowe zasilane 36-woltową baterią Kärcher Battery Power

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Wysoka prędkość łańcucha i szeroka prowadnica: Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery to idealne rozwiązanie dla wymagających prac pielęgnacyjnych.

Napięcie: 36 V
Długość prowadnicy: 35 cm
Prędkość łańcucha: 21 m/s
Pojemność zbiornika oleju: 190 ml
Wydajność na jednym ładowaniu*: 200 cięć (dla średnicy 10 cm)
Beznarzędziowe naciąganie łańcucha: Tak
Automatyczne smarowanie łańcucha: Tak
Silnik bezszczotkowy: Tak

* Maksymalna wydajność z zasilaniem wymiennego akumulatora 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 18-woltową baterią
Przejdź do 18 V urządzeń
36 V

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 36-woltową baterią
Przejdź do 36 V urządzeń