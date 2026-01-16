Akumulatorowe piły łańcuchowe Kärcher

Dzięki ponadprzeciętnej prędkości pracy i optymalnej szerokości cięcia, dla akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery problemu nie stanowią nawet pnie drzew. Beznarzędziowy system naciągania łańcucha i automatyczna lubrykacja łańcucha sprawiają, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta, zarówno dla profesjonalistów, jak i osób początkujących. Dzięki hamulcowi piły i systemowi 2 przełączników zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo.