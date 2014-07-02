Urządzenie przeznaczone do osuszania wykładzin po czyszczeniu ekstrakcyjnym oraz zalanych lub zawilgotniałych pomieszczeń. Czas suszenia (zwłaszcza pomieszczeń o słabej wentylacji) skraca się nawet o 40%.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Potwierdzam przekazanie mojego zapytania na potrzeby przygotowania oferty.
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Skontaktuj się z nami!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Tel.: 12 63 97 105
Email: biuro.pl@karcher.com
Okazje w naszym sklepie internetowym
Newsletter