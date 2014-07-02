Dmuchawa

Urządzenie przeznaczone do osuszania wykładzin po czyszczeniu ekstrakcyjnym oraz zalanych lub zawilgotniałych pomieszczeń. Czas suszenia (zwłaszcza pomieszczeń o słabej wentylacji) skraca się nawet o 40%.

0 Produkty
Kärcher

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe